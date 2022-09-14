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Сейм Польши принял резолюцию с требованием репараций от Германии

Польский сейм (нижняя палата парламента) одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить компенсации за ущерб времен Второй мировой войны, говорится на его сайте.

Документ поддержали 418 депутатов палаты, четверо проголосовали против. 15 парламентариев воздержались от голосования, а 22 на нем не присутствовали. Всего в сейме 460 депутатов.

Депутаты призвали «правительство ФРГ безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны». Они обвинили немецкую сторону в системном геноциде и причинении народу вреда, страданий, а также материальных и нематериальных потерь, порабощении населения и принуждении его к труду, похищениях детей, изнасилованиях и убийствах.

Авторы документа добавили, что Польша никогда не получала компенсаций от Германии. Страна «никогда не отказывалась от своих требований к германскому государству. <...> Заявление о том, что эти требования были законно отозваны или просрочены, не имеет никаких оснований — ни моральных, ни юридических», — сказано в постановлении парламентариев.

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Палата отметила и отсутствие компенсации за «агрессию» со стороны Советского Союза. Последняя, считают парламентарии, выражалась в «репрессиях и многотысячной депортации [польских граждан] в Сибирь», их «массовых убийствах», включая «Катынский расстрел» польских офицеров в лесу под Смоленском. Сейм счел произошедшее «геноцидом».

«Эти потери требуют выявления и представления необходимой оценки, которая будет являться основанием для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации. — сказано в документе.

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О том, что польские власти будут требовать от Германии репараций на общую сумму около 6,2 трлн злотых (порядка $1,3 трлн) стало известно в начале сентября. Тогда глава правящей партии «Право и справедливость», которая и предложила принять документ, Ярослав Качиньский говорил, что значительную часть суммы составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан». В 2017 году специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила ущерб от Германии за годы войны в $48,8 млрд, в марте 2018 года ее увеличили до $850 млрд, а затем снизили до $543 млрд. В октябре 2018 года власти решили пересчитать сумму «по новой технологии».

Берлин уже отказывал Польше в выплате репараций со ссылкой на резолюцию польского сейма от 1953 года. В ней говорилось, что польские власти по соглашению с ГДР отказались от выплат. Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ответ заявлял, что Варшава не признает документ. Как утверждал политик, отказаться от репараций Польшу заставил Советский Союз.

10 сентября премьер заявил, что Польша хотела бы провести переговоры по репарациям в Берлине, и допустил привлечение к ним Израиля. Он объяснял это тем, что половина погибших от действий немецких солдат в Польше были гражданами еврейского происхождения. Кроме того, допускал Моравецкий, Польша может дойти со своими требованиями до международных судов.

Теги
Польша Германия репарации
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