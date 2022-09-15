Дуда предложил потребовать репарации от России за Вторую мировую войну

Польша рассчитывает получить репарации за Вторую мировую войну и от Германии, и от России, заявил президент Анджей Дуда. Ранее сейм принял резолюцию с требованиями к Берлину и Москве выплатить компенсации Варшаве

Фото: Markus Schreiber / AP

Польше следует потребовать от России репарации за участие во Второй мировой войне, считает президент Польши Анджей Дуда. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Wprost.

Президенту задали вопрос о том, почему Варшава не требует репараций за Вторую мировую войну от России, хотя она уже заявила о таком требовании в отношении Германии.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России», — сказал Дуда. «Я думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны заниматься этим», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Польша требовать компенсаций от Москвы «на следующем этапе».

О намерении Польши потребовать у Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за ущерб, который понесла страна во время Второй мировой войны, сообщил 1 сентября глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он выразил мнение, что указанная сумма «полностью приемлема» для экономики Германии и «никоим образом не обременит» ее. Качиньский также пояснил, что значительную часть суммы составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан».

14 сентября польский сейм (нижняя палата парламента) одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить компенсации за ущерб времен Второй мировой войны. В документе также говорится, что страна не получала ранее компенсаций от Берлина, требуемая сумма в документе не обозначена.

Также в резолюции говорится, что Польша понесла ущерб и от действий СССР. «Эти потери требуют выявления и оценки, которая будет основанием для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации», — говорится в документе. Среди событий, которые привели к «ущербу», в документе перечислены «советская оккупация», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».

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Польша не впервые поднимает вопрос о репарациях, которые должна выплатить Германия. Однако желаемый размер, названный в начале сентября Качиньским — около $1,3 трлн — выше, чем все оценки, которая выдвигала Варшава ранее. Так, в 2017 году в стране работала специальная комиссия, которая оценила нанесенный стране за годы Второй мировой войны ущерб от Германии в $48,8 млрд. Однако в марте 2018 года требуемую сумму выплат увеличили в несколько раз — она достигла $850 млрд. Спустя три недели дней Варшава снизила ее до $543 млрд.

Сумма репараций, которую Германия выплачивала по итогам Второй мировой войны разным странам, закреплена в документах не была. В 2000 году Министерство финансов ФРГ подготовило отчет о репарациях, согласно которому СССР изъял из своей оккупационной зоны и впоследствии из ГДР имущества на сумму, превышающую 66 млрд марок ГДР ($15,8 млрд). Поставки товаров в счет репараций для СССР прекратились в 1949 году после создания ФРГ. По данным Польского института международных отношений за 2005 год, СССР получил репараций на общую сумму в $3,081 млрд (по курсу 1938 года), из которых на долю Польши пришлось 228 млн (порядка 7,5%). В 1953 году между СССР и ГДР было подписано соглашение, согласованное с руководством Польши, в соответствии с которым с 1 января 1954 года из ГДР прекращались все поступления в качестве репараций.

В Берлине не считают необходимым вновь поднимать вопрос компенсаций Польше за Вторую мировую. Германия ссылается на соглашение 1953 года, в котором признавалось, что Германия полностью выполнила свои обязательства перед страной. Кроме того, в 1992 году правительства Польши и Германии основали Фонд польско-германского примирения, в результате деятельности которого Германия заплатила польской стороне свыше 4,7 млрд злотых (€1,3 млрд).

В 2017 году тогдашний министр обороны Польши Антоний Марцевиц заявил, что это решение было принято не Польшей, а «советской колонией», то есть, по сути, было принято в Москве, а не в Варшаве.

Поднимала ранее Польша и вопрос выплаты репараций от России. Так, в частности, об этом говорил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, а также Качиньский.

Москва ранее неоднократно заявляла, что пересмотр итогов Второй мировой войны, а также роли советского народа в борьбе против фашизма недопустим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла польские заявления о том, что Варшава имеет право на репарации от России, «шаромыжничеством».

