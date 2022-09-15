Дуда предложил потребовать репарации от России за Вторую мировую войну
Польше следует потребовать от России репарации за участие во Второй мировой войне, считает президент Польши Анджей Дуда. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Wprost.
Президенту задали вопрос о том, почему Варшава не требует репараций за Вторую мировую войну от России, хотя она уже заявила о таком требовании в отношении Германии.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России», — сказал Дуда. «Я думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны заниматься этим», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Польша требовать компенсаций от Москвы «на следующем этапе».
О намерении Польши потребовать у Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за ущерб, который понесла страна во время Второй мировой войны, сообщил 1 сентября глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он выразил мнение, что указанная сумма «полностью приемлема» для экономики Германии и «никоим образом не обременит» ее. Качиньский также пояснил, что значительную часть суммы составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан».
14 сентября польский сейм (нижняя палата парламента) одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить компенсации за ущерб времен Второй мировой войны. В документе также говорится, что страна не получала ранее компенсаций от Берлина, требуемая сумма в документе не обозначена.
Также в резолюции говорится, что Польша понесла ущерб и от действий СССР. «Эти потери требуют выявления и оценки, которая будет основанием для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации», — говорится в документе. Среди событий, которые привели к «ущербу», в документе перечислены «советская оккупация», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».
Польша не впервые поднимает вопрос о репарациях, которые должна выплатить Германия. Однако желаемый размер, названный в начале сентября Качиньским — около $1,3 трлн — выше, чем все оценки, которая выдвигала Варшава ранее. Так, в 2017 году в стране работала специальная комиссия, которая оценила нанесенный стране за годы Второй мировой войны ущерб от Германии в $48,8 млрд. Однако в марте 2018 года требуемую сумму выплат увеличили в несколько раз — она достигла $850 млрд. Спустя три недели дней Варшава снизила ее до $543 млрд.
Сумма репараций, которую Германия выплачивала по итогам Второй мировой войны разным странам, закреплена в документах не была.
В 2000 году Министерство финансов ФРГ подготовило отчет о репарациях, согласно которому СССР изъял из своей оккупационной зоны и впоследствии из ГДР имущества на сумму, превышающую 66 млрд марок ГДР ($15,8 млрд). Поставки товаров в счет репараций для СССР прекратились в 1949 году после создания ФРГ.
По данным Польского института международных отношений за 2005 год, СССР получил репараций на общую сумму в $3,081 млрд (по курсу 1938 года), из которых на долю Польши пришлось 228 млн (порядка 7,5%).
В 1953 году между СССР и ГДР было подписано соглашение, согласованное с руководством Польши, в соответствии с которым с 1 января 1954 года из ГДР прекращались все поступления в качестве репараций.
В Берлине не считают необходимым вновь поднимать вопрос компенсаций Польше за Вторую мировую. Германия ссылается на соглашение 1953 года, в котором признавалось, что Германия полностью выполнила свои обязательства перед страной. Кроме того, в 1992 году правительства Польши и Германии основали Фонд польско-германского примирения, в результате деятельности которого Германия заплатила польской стороне свыше 4,7 млрд злотых (€1,3 млрд).
В 2017 году тогдашний министр обороны Польши Антоний Марцевиц заявил, что это решение было принято не Польшей, а «советской колонией», то есть, по сути, было принято в Москве, а не в Варшаве.
Поднимала ранее Польша и вопрос выплаты репараций от России. Так, в частности, об этом говорил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, а также Качиньский.
Москва ранее неоднократно заявляла, что пересмотр итогов Второй мировой войны, а также роли советского народа в борьбе против фашизма недопустим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла польские заявления о том, что Варшава имеет право на репарации от России, «шаромыжничеством».