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Елизавета II назначила новых министров в правительстве Трасс

После прихода на пост премьера Лиз Трасс в кабмине сменились министры иностранных и внутренних дел, здравоохранения и финансов. Министр обороны Бен Уоллес сохранил должность
Фото: Alberto Pezzali / AP
Фото: Alberto Pezzali / AP

Королева Великобритании Елизавета II назначила нескольких новых министров. О перестановках сообщается на сайте британского правительства.

  • Бывшая министр труда Терез Коффи стала главой Минздрава и вице-премьером.
  • Бывший замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли возглавил Форин-офис. Раньше эту должность занимала Лиз Трасс, которая с сегодняшнего дня является премьер-министром королевства.
  • Экс-генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман станет главой МВД вместо Прити Пател, которая после победы Лиз Трасс на выборах премьера оставила эту должность.
  • Экс-министр по делам бизнеса Квази Квартенг назначен министром финансов. После отставки Риши Сунака в июле эту должность занимал Надхим Захави (в прошлом — министр образования).
  • Член парламента Венди Мортон станет главным партийным организатором (Chief Whip) консерваторов.

Бен Уоллес в правительстве Трасс сохранит пост министра обороны.

Материал дополняется.

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