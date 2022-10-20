Кто такая Лиз Трасс и как менялись ее политические взгляды

Кто такая Лиз Трасс и как менялись ее политические взглядыКак бывший лидер «Молодых либералов» стала премьером Великобритании от тори
Элизабет (или Лиз) Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде, ее отец преподавал математику в Лидсском университете, а мать работала медсестрой и возглавляла местное движение за ядерное разоружение. Сама Трасс описывала родителей как «левых активистов». С ранних лет будущий премьер участвовала в митингах, на которые ее брали родители, что во многом определяло политические взгляды Трасс в юношеские годы.
Когда девочке было четыре года, ее семья переехала из Оксфорда в небольшой город Пейсли в Шотландии, где Лиз впервые пошла в школу. Затем ее перевели в государственную школу в Лидсе, о которой она крайне негативно отзывалась в ходе дебатов с главным конкурентом за пост лидера тори Риши Сунаком, сказав, что ее учителя «подвели» детей.
Противоположную оценку она дала своей школе в Канаде, где проучилась год из-за переезда семьи. После окончания учебы Трасс поступила в Мертон-колледж Оксфордского университета. Там она изучала философию, политику и экономику, а также активно участвовала в политической деятельности. Так, Трасс возглавляла либерал-демократов Оксфордского университета и была членом исполнительного комитета «Молодых либералов». На партийной конференции 1994 года она сделала резонансное заявление, в котором призвала к отмене монархии.
«Каждый в Великобритании должен иметь шанс кем-то стать. Но только в одной семье может быть глава государства», — сказала юная Трасс под громкие аплодисменты соратников. «Мы не верим, что люди рождены, чтобы править», — подчеркнула она. Спустя почти 30 лет после резонансного выступления политик призналась, что «почти сразу пожалела» о своих словах, и назвала их ошибкой.
Вопреки успешному началу политической карьеры в либеральных кругах Трасс окончила Оксфорд убежденным сторонником консерваторов. Она примкнула к партии тори в 1996 году, сразу после университета и спустя два года после пламенной речи на конференции либералов. Первым местом работы будущего премьера стала нефтегазовая компания Shell, где она получила квалификацию бухгалтера, а затем перешла в телекоммуникационную компанию Cable & Wireless и уже поднялась до должности экономического директора. Все это время Трасс не оставляла политику, стараясь пробиться на различные должности на местном уровне, дважды безуспешно баллотировалась в парламент — в 2002 и 2005 годах.
В 2006 году Трасс удалось пробиться в совет лондонского района Гринвич и хорошо себя проявить. Успехи молодого политика оценили при Дэвиде Кэмероне, и Трасс была включена в приоритетный список кандидатов от консерваторов на парламентских выборах 2010 года, которые принесли ей место в палате общин, несмотря на скандал из-за романа с женатым политиком. В 2012 году британские СМИ прозвали Трасс «восходящей звездой правительства Кэмерона». Тогда же она получила должность парламентского помощника министра образования. На этой должности она продвигала ряд реформ, в том числе по преподаванию точных наук, в особенности математики, аргументируя это низкой успеваемостью молодых британцев по этому предмету. Помимо этого она призывала пересмотреть работу дошкольных учреждений, что было неоднозначно воспринято ее политическими оппонентами.
В 2014 году, после перестановок в правительстве Кэмерона, Трасс назначили государственным секретарем по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. После того как к власти пришла Тереза Мэй, политик в 2016 году перешла на должность государственного секретаря юстиции и лорд-канцлера, став первой женщиной на этой позиции. Однако такое кадровое решение с самого начала вызвало критику юридического сообщества из-за недостаточной компетенции Трасс в судебных вопросах и нехватки твердости в отстаивании интересов суда. В итоге в 2017 году после призывов уйти в отставку Трасс покинула пост. Следующим ее назначением стала должность секретаря Казначейства, которую некоторые расценили как понижение, поскольку Трасс не была полноправным членом кабинета министров.
За время работы в правительстве Кэмерона, а затем Мэй политические взгляды Трасс вновь претерпели кардинальные изменения, за что ее начали называть «оборотнем» и «флюгером». Так, при Кэмероне до голосования по Brexit она была рьяным сторонником сохранения членства в Евросоюзе, но после итогов референдума 2016 года стала дрейфовать к поддержке Brexit. В 2019 году она вошла в правительство Бориса Джонсона уже с репутацией одного из главных сторонников независимости от ЕС. При этом политик заявляла о своих амбициях возглавить тори после отставки Мэй, но в конечном счете отказалась от выдвижения и выразила полную поддержку Джонсону.
В его кабинете Трасс несколько месяцев занимала должность министра внешней торговли и председателя Торгового совета Великобритании, но уже через пару месяцев стала министром по делам женщин и равноправия. С 2021 года и до выборов лидера тори Трасс возглавляла Форин-офис. Именно в качестве министра иностранных дел Великобритании она стала популярна. Во время международных поездок мировые СМИ стали впервые отмечать сходство Трасс с Маргарет Тэтчер и говорить о ней как о новой «железной леди» не только из-за прямолинейного стиля работы, но и из-за регулярного копирования знаменитых образов последней. Так, во время визита в Москву в начале февраля 2022 года она появилась на Красной площади в меховой шапке и пальто, очень напоминавших гардероб Тэтчер во время ее визита в российскую столицу в 1987 году. Поездка Трасс на танке в Эстонии в 2021 году была созвучна аналогичной поездке Тэтчер в Западную Германию в 1987 году.
Трасс была одним из немногих политиков, поддержавших Джонсона на фоне скандала с вечеринками во время пандемии коронавируса, который получил название Partygate. Она решила остаться в его кабинете, несмотря на призывы к премьеру подать в отставку, и выдвинула свою кандидатуру на высший пост только после сложения Джонсоном своих полномочий. В начале избирательной гонки за пост премьер-министра Великобритании Трасс не входила в число главных претендентов, но в итоге обошла соперников и вышла в финал вместе с министром финансов Риши Сунаком. Трасс удалось переманить на свою сторону большинство консерваторов за счет обещания снизить налоги, несмотря на рекордную инфляцию в стране. Также Трасс известна своей жесткой позицией по отношению к России на фоне военных действий на Украине и поддержкой Киева.
Россия, однако, не единственная страна, у которой натянутые отношения с новым британским премьером. Так, Трасс еще во время пребывания на посту министра иностранных дел не раз расходилась во взглядах с представителями Брюсселя и отказалась назвать французского президента Эмманюэля Макрона другом, за что ее раскритиковали в Париже. Против избрания Трасс премьером высказывались в Дублине. Издание Politico и вовсе выпустило статью под названием «Ненавидит ли весь мир Лиз Трасс?», в которой спрогнозировало проблемы в выстраивании отношений Великобритании с ее союзниками, а именно со странами Западной Европы, США и Австралией.
Премьерство Трасс стало самым коротким в истории современной Британии и продлилось 45 дней. Трасс как премьер подвергалась критике, прежде всего, в области бюджетного планирования и налогообложения, с озвученными в сентябре и октябре инициативами ее кабинета были не согласны ни однопартицы, ни широкая общественность. После представления совместно с канцлером казначейства Квази Квартенгом краткого проекта бюджета в стране обрушились финансовые и ипотечные рынки.
Также Трасс критиковали за намерение — по предложению Квартенга — снизить налоги и одновременно ослабить налоговые обязательства наиболее обеспеченных британцев. В частности, власти предлагали отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19 до 25%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. Курс фунта стерлингов тогда также снизился и фактически сравнялся с курсом доллара.
После этого скандала Трасс 14 октября уволила Квартенга, который, в свою очередь, поставил антирекорд по пребыванию на должности канцлера казначейства страны с 1970 года — его назначили в сентябре 2022 года.
Об отставке Трасс объявила 20 октября, после давления со стороны однопартийцев и угроз объявить ей вотум недоверия в парламенте. Объясняя решение, она заявила, что ее избрали лидером партии и премьером для того, чтобы она могла изменить тяжелую ситуацию в экономике и повлиять на ситуацию в мире. «Однако я признаю, что в сложившейся ситуации я не могу этот мандат исполнить. Поэтому я сообщила королю, что ухожу в отставку», — сказала Трасс.