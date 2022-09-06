Елизавета II приняла Лиз Трасс в качестве нового премьера

Королева формально попросила ее сформировать правительство. Трасс победила на выборах премьера, набрав в последнем туре 57,4% голосов консерваторов

Королева Елизавета II и Лиз Трасс (Фото: Jane Barlow / Getty Images)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании после того, как королева Елизавета II попросила ее сформировать правительство, передает Sky News. Трасс прибыла к королеве на аудиенцию в замок Балморал в Шотландии.

Ранее королева «любезно приняла» отставку с должности главы правительства Бориса Джонсона, сообщила Би-би-си со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Он уже покинул резиденцию премьера.

Члены Консервативной партии избрали премьером возглавлявшую МИД Британии Лиз Трасс накануне. За нее проголосовали 57,4% членов партии, а бывшего канцлера казначейства Риши Сунака поддержали 42,6%.

Трасс придерживается линии, близкой к той, что проводил на посту премьера Джонсон: она заявила о намерении продолжать поддержку Украины, не смягчать политику в отношении России и Китая, поддерживать население Британии в условиях резкого роста цен на энергоносители. Также она подтвердила, что консерваторы, как и прежде, не поддержат намерение шотландских националистов провести новый референдум о независимости.

Джонсон объявил об уходе с поста премьера 7 июля после правительственного кризиса. Тогда его правительство покинули десятки сотрудников, в том числе несколько министров, на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Джонсон, назначая Пинчера на высокие посты, знал, что в отношении него проводилось парламентское расследование о домогательствах.