Еще пять членов правительства Великобритании подали в отставку

В отставку ушли министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис, секретарь Минфина Хелен Уэйтли, министр по безопасности Дамиан Хайндс, замминистра по вопросам труда и пенсий Гай Опперман и замминистра юстиции Джеймс Картлидж

Брэндон Льюис (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министр по делам Северной Ирландии правительства Великобритании Брэндон Льюис ушел в отставку. Об этом он сообщил в Twitter, прикрепив к своему посту письмо на имя премьер-министра Бориса Джонсона.

«Порядочное и ответственное правительство опирается на честность, добросовестность и взаимное уважение, и я глубоко сожалею, что вынужден покинуть правительство, поскольку я больше не верю, что эти ценности поддерживаются», — написал Льюис.

Политик был назначен на эту должность в феврале 2020 года. До этого, в период с июля 2019 года по февраль 2020 года, Льюис занимал пост младшего министра по безопасности.

Кроме него в отставку также подали секретарь министерства финансов Хелен Уэйтли, министр по безопасности Дамиан Хайндс, заместитель министра по вопросам труда и пенсий Гай Опперман и замминистра юстиции Джеймс Картлидж.

«С искренним сожалением ухожу из правительства», — написала Уэйтли в Twitter. Ее назначили на должность секретаря Минфина в сентябре 2021 года. С февраля 2020 по сентябрь 2021 года она работала на посту министра здравоохранения.

Комментируя свой уход с поста министра по безопасности, Хайндс назвал необходимым смену британского правительства. «Это не должно требовать отставки десятков коллег, но для нашей страны и доверия к нашей демократии у нас должна быть смена руководства», — заявил политик.

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Хайндс был назначен министром по безопасности в августе 2021 года. Ранее он занимал пост министра по образованию — с января 2018 года по июль 2019 года.

Опперман работает замом главы Минтруда с июня 2017 года, до этого он был лордом-комиссаром Казначейства.

Канцлер Казначейства Надхим Захави в отставку не подал, но публично призвал Джонсона покинуть свой пост — «сделать правильный ход и уйти сейчас».

За последние два дня из правительства Джонсона уволились более 40 политиков, а некоторые его сторонники попытались уговорить его подать в отставку. Однако премьер отказался это сделать.

Волна отставок началась на фоне скандала с заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. После того как он в пьяном состоянии устроил дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам, выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что ранее тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.