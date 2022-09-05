Глава МВД Великобритании после победы Трасс объявила об отставке

Прити Пател выразила поддержку новому премьеру, но сказала, что не будет исполнять обязанности министра в ее правительстве и станет рядовым членом парламента

Лиз Трасс (слева) и Прити Патель (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Глава МВД Великобритании Прити Пател опубликовала в Twitter письмо к действующему премьер-министру Борису Джонсону, в котором заявила, что покинет пост после того, как правительство возглавит министр иностранных дел Лиз Трасс.

«Я поздравляю Лиз Трасс с тем, что ее избрали нашим новым лидером, и я поддержу ее как нашего нового премьер-министра. Мой выбор — продолжить служить стране и округу Уитхем с задней скамьи (место, где сидят рядовые члены парламента. — РБК), когда Лиз вступит в должность и будет назначен новый министр внутренних дел», — написала Пател.

Она занимает должность главы МВД с июля 2019 года (на этот пост ее назначил Джонсон). В правительстве Терезы Мэй Пател была министром международного развития, а еще раньше, при Дэвиде Кэмероне, — младшим министром по вопросам занятости в британском Минтруда.

Джонсон сообщил, что уйдет в отставку, в июле. Это произошло после череды скандалов. В 2021 году его обвинили в проведении вечеринок для членов правительства во время локдауна, и в 2022 году в Консервативной партии проголосовали по вопросу о недоверии премьеру. Тогда большинство консерваторов проголосовали против предъявления вотума. Однако вскоре появился новый повод для критики премьер-министра: выяснилось, что Джонсон, назначая на высокие посты в партии Криса Пинчера, знал об открытом в отношении него парламентском расследовании о сексуальных домогательствах. После этого правительство Джонсона покинули десятки сотрудников, в том числе несколько министров. Трасс поддержала премьера, а после того, как тот объявил об отставке, выдвинула свою кандидатуру на пост главы правительства.

Ее основным конкурентом был Риши Сунак — бывший глава Казначейства и один из тех, кто покинул правительство Джонсона из-за скандала с Пинчером. 5 сентября стало известно, что Консервативную партию и правительство королевства после ухода Джонсона возглавит нынешняя министр иностранных дел Лиз Трасс. За нее проголосовали 57,4% членов партии.