Трасс обещала на следующей неделе начать борьбу с ценами на электричество

Новая глава правительства Соединенного Королевства представит комплекс мер с этой целью. Она пообещала строить дороги и школы, создавать рабочие места и «решать проблемы, которые тормозят Британию»

Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Лиз Трасс в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании пообещала на этой неделе принять меры по борьбе с ростом цен на электроэнергию. Трансляцию выступления Трасс вела газета The Guardian.

Британский энергетический регулятор Ofgem в конце августа сообщил, что с 1 октября стоимость электроэнергии в стране вырастет на 80%. Средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.). Электричество в королевстве и других европейских странах дорожает на фоне российской военной операции на Украине и ответных западных санкций, из-за которых цепочки поставок были нарушены. Годовая инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 10,1%.

Трасс заявила, что намерена восстановить экономику. В числе приоритетных задач она назвала сокращение налогов, помощь развитию бизнеса, доступность медицины, строительство дорог, домов и школ, развитие широкополосного доступа в интернет, создание рабочих мест.

«Настало время решить проблемы, которые тормозят Британию», — заявила Трасс, пообещав превратить королевство в «страну возможностей».

Бывшая глава МИД Великобритании Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра 6 сентября. Ее предшественник Борис Джонсон летом объявил, что покинет пост после череды скандалов с его участием и ухода десятков сотрудников его правительства. Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера, и за нее проголосовали 57,4% членов Консервативной партии (ее оппонент, бывший канцлер казначейства Риши Сунак, получил 42,6% голосов).

Трасс заявляла о намерении продолжать поддерживать Украину, не смягчать политику в отношении Китая и России и помогать населению в условиях резкого роста цен на энергоносители.