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В Великобритании назначили новых глав Минфина и Минздрава
Новым министром финансов Великобритании стал Надхим Захави, занимавший пост министра образования, а новым главой Минздрава — глава аппарата премьер-министра Стивен Баркли.
Захави сменит занимавшая должность министра университетов и науки Мишель Донелан.
5 июля о своей отставке объявили две ключевые фигуры правительства Бориса Джонсона - глава Минфина Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Причиной такого решения стало несогласие с кадровой политикой Джонсона. Оба министра указали на невозможность продолжать быть членами кабинета министров по этическим соображениям.
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