В Великобритании назначили новых глав Минфина и Минздрава

Новым министром финансов Великобритании стал Надхим Захави, занимавший пост министра образования, а новым главой Минздрава — глава аппарата премьер-министра Стивен Баркли.

Захави сменит занимавшая должность министра университетов и науки Мишель Донелан.

5 июля о своей отставке объявили две ключевые фигуры правительства Бориса Джонсона - глава Минфина Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Причиной такого решения стало несогласие с кадровой политикой Джонсона. Оба министра указали на невозможность продолжать быть членами кабинета министров по этическим соображениям.

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