Ранее Байден заявил, что не считает нужным вносить Россию в список стран — спонсоров терроризма. В российском МИДе сказали, что, если бы Штаты приняли решение о признании, оно стало бы «точкой невозврата» в двусторонних отношениях

Фото: Larry Downing / Reuters

США отказались от намерения признать Россию страной — спонсором терроризма, чтобы избежать непредвиденных последствий для Украины и всего мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляцию ее брифинга вел телеканал CNBC на YouTube.

Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым причислить Россию к странам — спонсорам терроризма, дал отрицательный ответ. Белый дом подтвердил, что Байден принял решение не идти на такой шаг.

«Это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед», — сказала Жан-Пьер и добавила, что «это признание могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира».

В том числе это могло бы повлиять на предоставление гуманитарной помощи, подвергнуть опасности реализацию зерновой сделки, ослабить многостороннее сотрудничество по поддержке Украины и подорвать возможности США по содействию Киеву в переговорных процессах, указала представитель Белого дома. По словам Жан-Пьер, чтобы призвать Россию «к ответственности», США продолжат использовать экономические шаги.

Идея признать Россию государством — спонсором терроризма появилась в США еще в апреле, Госдепартамент указывал, что рассматривает такую возможность. При этом газета The Washington Post писала, что с такой просьбой к Байдену обратился украинский лидер Владимир Зеленский.

В июле госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что последствия введенных против России санкций практически равносильны ее включению в список стран — спонсоров терроризма, после этого американский сенат принял резолюцию с призывом к Блинкену пойти на признание.

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Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает введение ограничений, сходных с теми санкциями, которые уже действуют против Москвы. Но также у Вашингтона появляется возможность введения рестрикций в отношении государств, имеющих торговые отношения со страной — спонсором терроризма. На данный момент в этом американском списке находятся Сирия, Иран, КНДР и Куба.

В августе издание Politico со ссылкой на источники писало, что Госдеп предупредил американские власти о последствиях признания. В частности, речь шла о возможном срыве зерновой сделки, благодаря которой стал возможен вывоз украинского зерна по Черному морю.

В российском МИДе отмечали, что подобное решение Соединенных Штатов «будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений».

Признать Россию страной — спонсором терроризма решила также Латвия, сейм страны уже проголосовал за это. Москва назвала такой шаг «очередным проявлением русофобии».