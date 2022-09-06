Байден ответил на вопрос о признании России спонсором терроризма

В конце июля соответствующую резолюцию принял Сенат США. Российские власти в ответ заявляли, что если американские власти примут такое решение, то это будет «точкой невозврата» в отношениях двух стран.

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходим причислить Россию к странам-спонсорам терроризма, передает Reuters.

«Нет», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста.

В конце июля резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством — спонсором терроризма принял Сенат США. Решение было принято на фоне слов госсекретаря о том, что последствия введенных против России санкций практически равносильны ее включению в список спонсоров терроризма.

Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России из-за санкций. Кроме того, по закону в случае признания страны спонсором терроризма США могут вводить санкции против других государств, которые сохраняют с ней торговые отношения.



Сейчас в американском списке спонсоров терроризма четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба.

В принятой 27 июля сенатом резолюции упоминается «грубая сила», которую Россия «применяла против мирных жителей в ходе Второй чеченской войны», а также поддержка Москвой «сепаратистов в актах жестокости против украинских мирных жителей в Донбассе» с 2014 года, отравление Скрипалей (в причастности к нему власти западных стран обвиняют российские спецслужбы) и действия российской армии на Украине в ходе специальной военной операции.

В середине апреля The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Байдена признать Россию страной — спонсором терроризма. Через несколько дней в Госдепартаменте сообщили, что изучают такую меру.

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Москва предупредила Вашингтон, что признание России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата», говорил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев. Он не исключил, что Россия может понизить уровень дипотношений с США или даже разорвать их. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой».

11 августа страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии, что Москва назвала «очередным проявлением русофобии».