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Минобороны России сообщило об ударах по резервам ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжили атаки на юге страны, однако, по заявлению Минобороны России, они несут значительные потери. Российские военные за сутки нанесли удары по нескольким подразделениям ВСУ и сбили 12 беспилотников
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Минобороны России в новой сводке о ходе спецоперации сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки продолжили атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направлении. Российские силы продолжили наносить удары по подразделениям и резервам ВСУ.

По данным российской стороны, в Николаевской области нанесены удары по живой силе и военной технике 61-й пехотной бригады ВСУ, также уничтожены три склада вооружения и боеприпасов. Ударами ракетами «Калибр» уничтожено крупное хранилище топливо в Днепропетровской области. Истребители ВКС и средствами ПВО сбиты три украинских Су-25 в Николаевской области.

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За прошедшие сутки ВСУ, по данным Москвы, потеряли около 350 военных, 12 танков, 11 БМП и восемь иных бронированных машин, 6 пикапов с пулеметами. Средства ПВО за сутки сбили 12 беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР. В районе населенного пункта Попасная (ЛНР) были перехвачены украинская баллистическая ракета «Точка-У» и — в районе Каховской ГЭС — 11 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Минобороны сообщило об ударах с воздуха высокоточным оружием по пунктам временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовска в ДНР, а также по месту дислокации 65-й механизированной бригады ВСУ в запорожской области. Также российское оборонное ведомство сообщает о высоких потерях в рядах действующей в районе населенного пункта Зайцево в ДНР 53-й механизированной бригады ВСУ.

Украинская сторона, по заявлению Минобороны, в течение суток 15 раз обстреливала город Энергодар и территорию Запорожской АЭС. «Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции. Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй — в район перехода между спецкорпусом и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле второго энергоблока», — говорится в сводке.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

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Исследования

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

О попытках украинских войск начать наступление на юге страны Минобороны впервые сообщило 29 августа, атаки повторились на следующий день. ВСУ наступали в Херсонской и Николаевской областях, а также со стороны Кривого Рога. Российские военные отбили атаки, сообщили о разгроме наступавших частей, многочисленных потерях среди украинских войск и значительном количестве уничтоженной техники.

Заявления Минобороны об украинском наступлении появились после публикации CNN о подготовке украинской стороной необходимых условий «для серьезного контрнаступления». Изначально в офисе Зеленского опровергали появлявшиеся в СМИ сообщения о планах наступления на юге страны, однако затем пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк подтвердила их.

31 августа Минобороны вновь сообщило о попытках атак украинских войск на николаево-криворожском направлении. ВСУ атаковали населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды, атаки были отбиты, ВСУ понесли значительные потери и отброшены.

1 сентября Минобороны сообщило о высадках украинского десанта в районе Запорожской АЭС. Один десант на семи лодках в составе двух групп по 60 человек высадился около 06.00 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее станции. Они были блокированы российскими силами с помощью вертолетов армейской авиации. Три человека из группы к вечеру были захвачены в плен, часть военнослужащих продолжала сопротивление, часть погибла. Вторая группа вышла из Никополя на двух самоходных баржах и попыталась высадиться около 07.00 мск в нескольких километрах от АЭС, но была, по сообщению оборонного ведомства, в результате обстрела потоплена вместе с баржами. Эта группа, предположительно, была направлена к АЭС в качестве подкрепления первому десанту.

Россия назвала безуспешными попытки ВСУ закрепиться в наступлении
Политика
Фото:Emilio Morenatti / AP


В тот же день Минобороны сообщило о двух новых попытках наступления украинских сил: на южном направлении, в районе Николаева, и под Харьковом. По сообщению оборонного ведомства, успеха украинцам добиться не удалось.

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил 2 сентября, что Украина продолжает попытки вести наступление на николаево-криворожском и других направлениях. По словам министра, «противник несет значительные потери», и все атаки отбиваются.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
спецоперация ВСУ наступление Минобороны Украина Николаевская область Запорожская область потери авиаудары
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