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CNN сообщил о начале операции ВСУ по подготовке контрнаступления

По информации телеканала, ВСУ формируют условия для начала наступления на юге, оно планируется на земле и в воздухе. Ранее власти Херсонской области и граничащего с южными регионами Украины Крыма опровергли данные о наступлении
Фото: David Goldman / AP
Фото: David Goldman / AP

Украинские силы начали операции по формированию необходимых условий «для серьезного контрнаступления» на юге страны, пишет CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, которые владеют разведданными.

По информации собеседников телеканала, контрнаступление будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях. Конкретные цели украинских сил источники не раскрывают.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Ранее Reuters со ссылкой на Южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны. «Сегодня мы начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области», — заявила пресс-секретарь командования Наталья Гуменюк. Украинское издание Hromadske со ссылкой на оперативную группировку ВСУ «Каховка» и три источника сообщило, что началось наступление в Херсонской области.

Однако замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что информация о наступлении — «некая иллюзия, кино», указав, что в городе спокойно. Фейком данные о наступлении ВСУ назвал и глава Крыма Сергей Аксенов.

Власти Крыма и Херсона назвали фейком заявление ВСУ о наступлении
Политика
Сергей Аксенов

Украинские власти данные о контрнаступлении на Херсон также опровергли. В частности, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си назвал их частью информационной кампании.

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29 августа в Новой Каховке Херсонской области после падения ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS объявили эвакуацию с рабочих мест, люди спустились в бомбоубежище. Глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев заявил, что за сутки украинские военные нанесли более десяти ракетных ударов по городу, здания получили повреждения, но никто не пострадал.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РБК о нескольких взрывах в Мелитополе. По его словам, их было «четыре или пять, скорее даже пять». Ранее 29 августа он рассказал, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, была пробита крыша спецкорпуса № 1. Радиационный фон остается в пределах нормы.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Украина Военная операция на Украине контрнаступление Херсонская область
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