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Россия назвала безуспешными попытки ВСУ закрепиться в наступлении

Минобороны России: ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 330 человек
По данным российского Минобороны, за сутки ВСУ потеряли более 330 военных на Николаево-Криворожском направлении, где пытаются закрепиться, а также десятки единиц техники
Фото: Emilio Morenatti / AP
Фото: Emilio Morenatti / AP

Минобороны России после данных о наступлении ВСУ заявило о попытках украинской армии закрепиться на отдельных участках на Николаевском направлении. В ведомстве заявили, что успехов украинские войска не имели.

«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск», — говорится в сообщении Минобороны.

Также министерство сообщило, что «всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих».

Шойгу рассказал о продолжающемся контрнаступлении Украины
Политика

О неудачных попытках наступления украинских сил российское оборонное ведомство сообщает с 29 августа. ВСУ пытается перейти в наступление со стороны Николаева и Кривого Рога. 30 августа Минобороны сообщило о «разгроме» наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях, уточнив, что погибли более 1,2 тыс. военных Украины.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

29 августа пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области. Представители властей страны официально не приводили никаких подробностей. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет раскрывать реальные намерения военнослужащих, а советник офиса главы государства Михаил Подоляк призвал журналистов не делать «суперсенсационных заявлений».

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1 сентября канал CNN сообщил, что в рамках подготовки к контрнаступлению Украина проводила с США совместные военные игры. По его данным, Киев рассматривал возможность более широкого контрнаступления, но Соединенные Штаты призвали Украину сократить масштабы операции в районе Херсонской области.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждает, что попытки наступления спланированы Киевом для того, чтобы создать у «западных кураторов» иллюзию способности украинских военных его осуществить. На сегодняшнем брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что на Николаево-Криворожском направлении, где, по его словам, пытаются закрепиться украинские военные, ВСУ потеряли за сутки более 330 военнослужащих, 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

По словам Конашенкова, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» в Николаевской области и восемь пунктов управления ВСУ в различных районах. Российские средства ПВО сбили 12 беспилотников в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях, заявил он.

Теги
Николаев Херсонская область Минобороны наступление контрнаступление ВСУ
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