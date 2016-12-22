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Киев создаст в Азовском море корабельную группировку
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Киев создаст в Азовском море корабельную группировку
Украинский кризис, 20:43
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Киев создаст в Азовском море корабельную группировку
В рамках оборонного бюджета на 2019 год Украина намерена усилить военное присутствие в Азовском море. Эти меры включают развитие инфраструктуры, создание корабельной группировки и оснащение ракетным оружием береговой охраны
Фото: Денис Петров / РИА Новости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил усиление военного присутствия в акватории Азовского моря в рамках принятия оборонного бюджета на 2019 год. Об этом говорится в сообщении органа.

Киев решил усилить военно-морское присутствие в Азовском море и создать там корабельно-катерную группировку ВМС ВСУ. Также власти решили заняться развитием «соответствующей инфраструктуры» и обеспечить подразделения «береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием».

Правительству также поручено подготовить нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей. Одним из пунктов, включенных в оборонный бюджет на 2019 год, является отработка общей позиции с союзниками Киева «по противодействию техногенной катастрофе, [которая] распространяется на оккупированной территории северного Крыма». Также Киев намерен предотвратить «ее распространение на южную часть» Украины.​ Предложение увеличить украинское военное присутствие внес в начале августа председатель СНБО Александр Турчинов.

Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском море
Политика

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» у берегов Крыма. Экипаж судна обвинили в нарушении порядка пересечения границы Украины, так как Киев считает полуостров своей «временно оккупированной территорией». Моряки были привлечены к административной ответственности, на капитана было заведено уголовное дело, он заключен под арест. Россия раскритиковала действия Украины и назвала их «бесчинствами». В свою очередь российские пограничники начали усиленный досмотр украинских судов. Экипажи некоторых из них были задержаны, в основном по подозрению в браконьерстве. По данным Госпогранслужбы Украины, к августу российские пограничники задержали не менее 150 судов, шедших в украинские порты.

По действующему российско-украинскому договору 2003 года Азовское море является внутренними водами обеих стран. Поэтому российские и украинские пограничники имеют право досмотра иностранных кораблей. После обострения ситуации в начале 2018 года в Верховной раде предложили денонсировать это соглашение, однако МИД Украины от этой идеи отказался, так как в этом случае Россия может заявить о территориальном споре.

В свою очередь Россия обвинила Украину в несоблюдении правил использования Азовского моря для рыболовства, заявляли в Росрыболовстве. В ведомстве напомнили, что в случае, если выявлены случаи браконьерства, «каждая сторона должна передать судно другой стороне». Украина занимается «пиратством», заявляли в посольстве России в США, отвечая на соответствующие претензии Госдепа. «Госдеп в лице официального представителя Хизер Нойерт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями», — заявляли дипломаты.

В августе 2018 года на севере Крыма близ города Армянск произошел выброс химических веществ. Власти полуострова заявили, что причиной загрязнения стало испарение содержания кислотонакопителя на заводе «Титановые инвестиции» в Армянске. В результате произошло загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске, жители наблюдали маслянистый желтый налет на металлических предметах, стенах домов и кроне деревьев. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в воздух произошел выброс сернистого ангидрида. 3 сентября власти Украины выявили загрязнение воздуха в граничащей с Крымом Херсонской области и обвинили в этом завод «Титан».

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: СНБО Украины , Азовское море , военное присутствие , ВМС Украины
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