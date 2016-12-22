Посольство призвало США не вступаться за «бесчинства на Азовском море»

Российское посольство ответило Госдепу на призыв к Москве не преследовать украинские суда в Азовском море. Со своей стороны дипмиссия попросила «прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных»

Азовское море (Фото: Дмитрий Норов / «Коммерсантъ»)

Посольство России в США заявило, что российские пограничники законно останавливают украинские суда для проверки в Азовском море, Вашингтону не стоит вступаться за «подопечных», которые «бесчинствуют» в данном районе, говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

«Госдеп в лице официального представителя Х.Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из «сотен» судов не названо ни одно», — отметили в посольстве.

Дипломаты добавили, что в США не говорят о фактах «украинского пиратства», к которому в посольстве отнесли «захват» российского траулера «Норд» в марте и блокирование танкера «Механик Погодин» в порту Херсона.

В посольстве заявили, что в Вашингтоне «генерируют все новые пустые обвинения» в отношении России для отвлечения внимания от нарушений прав человека как со стороны США, так и «сателлитов» государства.

«Речь прежде всего идет о похищениях российских граждан за рубежом для последующих процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами», — говорится в заявлении.

Посольство обратилось к США с призывом перестать «вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных» и начать обсуждение проблем граждан России в американских тюрьмах.

Ранее в Госдепе США обвинили Россию в нарушении норм международного права в связи с задержками украинских судов в Керченском проливе и Азовском море. По словам официального представителя ведомства Хизер Нойерт, из-за действий России по меньшей мере 16 украинских судов не смогли дойти до портов в Украине.

«Действия России по пресечению морского транзита являются еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также примером того, как она игнорирует международные нормы», — сказала она.

В начале июля министерство инфраструктуры Украины заявило, что обратится в МИД России с протестов из-за необоснованных осмотров судов. В Киеве обвинили Москву в блокировании судов, из-за чего их владельцы несут убытки. По данным Госпогранслужбы Украины, российские пограничники задержали около 150 судов.

В середине июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна будет бороться с незаконными досмотрами и задержаниями. Кроме того, в Киеве предложили обратиться в Совбез ООН и НАТО и попросить выделить сопровождение для украинских судов в Азовском море.

Ситуация в Азовском море обострилась после того как в марте украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под флагом России. Капитана судна привлекли к уголовной ответственности и арестовали за нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию», позже его выпустили, обязав явиться по первому требованию следователя. В отношении экипажа возбудили административные дела, которые прекратили только 29 августа из-за отсутствия доказательств вины моряков.