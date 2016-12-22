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На Украине обвинили крымский завод «Титан» в загрязнении воздуха
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На Украине обвинили крымский завод «Титан» в загрязнении воздуха
Политика, 22:04
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На Украине обвинили крымский завод «Титан» в загрязнении воздуха

Госпогранслужба Украины в понедельник, 3 сентября, выявила в воздухе Херсонской области химические вещества, связанные с выбросами на заводе «Титан», расположенном в городе Армянске на севере Крыма. Об этом заявил помощник главы ведомства Олег Слободян, передает «Укринформ».

«Приборы показали превышение содержания токсичных промышленных веществ. Мы заявляем, что это выбросы с завода «Титан-2», который находится в оккупированном Армянске», — сказал Слободян.

По его словам, Госпонгранслужба связалась с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и правоохранительными органами. Пограничники изменили организацию своей работы и будут отслеживать обстановку в пределах своей компетенции, подчеркнул Слободян.

Ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что загрязнение воздуха вызвано армянским «Титаном», а также содовым и бромовым заводами в Красноперекопске. В Госпогранслужбе не уточнили названия химических веществ, обнаруженных в воздухе, и не назвали уровень их концентрации.

Власти Крыма назвали причину выброса загрязняющего вещества
Общество

Выброс неизвестного вещества в Крыму произошел в ночь на 24 августа. Сообщалось, что после этого на металлических предметах, крышах домов, а также листьях деревьев появился маслянистый налет с желтоватым оттенком. 30 августа власти Крыма заявили, что причиной стало испарение содержания кислотонакопителя на заводе ООО «Титановые инвестиции» в Армянске.

В крымском управлении Роспотребнадзора позже  сообщали, что 27 августа собрали пробы воздуха рядом с кислотонакопителем филиала ПАО «Титановые инвестиции» и городе Красноперекопске. В ведомстве заявили, что содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает предельно допустимых концентраций.

Теги: Госпогранслужба Украины , выбросы , Крым
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