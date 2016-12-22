Росрыболовство обвинило Украину в несоблюдении договора по Азовскому морю

Российское ведомство считает, что Украина не соблюдает условия договора о совместном использовании Азовского моря, хотя по договору каждый волен осуществлять промысел «там, где он считает необходимым»

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Украина «не выдерживает» условий договора о совместном использовании Азовского моря для рыболовства. Об этом ТАСС заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, действующее соглашение предполагает, что заниматься выловом рыбы можно в любой акватории моря как украинским судам, которые подходили к российским берегам, так и российским судам, подходившим к берегам Украины. «Все правовые основания есть, вопрос просто в том, что, к сожалению, Украиной не выдерживаются», — заявил Шестаков.

Азовское море считается морем общей юрисдикции между двумя странами, ни у России, ни у Украины нет внутренних морских вод в Азовском море. Поэтому необходимо «придерживаться тех договоренностей, которые есть». «Каждый волен осуществлять в связи с этими правовыми договоренностями промысел там, где он считает необходимым», — добавил он.

Причем в соглашении прописаны возможные действия стран в случае выявления браконьерства. «После проведения разбирательства каждая сторона должна передать судно другой стороне для проведения расследования и наложения штрафа», — пояснил Шестаков.

В Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства ТАСС ранее сообщили, что разграничение Азовского моря «в целом не скажется отрицательно на промысле основных видов водных биоресурсов». Шестаков напомнил, что экипаж российского сейнера «Норд» был задержан именно за незаконное пересечение границы.