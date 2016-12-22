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Турчинов призвал усилить ВМС в Азовском море из-за «экспансии» Роccии
Политика, 19:05
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Турчинов призвал усилить ВМС в Азовском море из-за «экспансии» Роccии

Россия видит в Азовском и Черном морях площадку для дальнейшего расширения своих границ, и, чтобы ей противостоять, Украине нужно усилить свое присутствие в этом регионе, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы видим попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», — заявил Турчинов. По его словам, Москва грубо нарушает международное право, построив Крымский мост и задерживая украинские военные и гражданские суда.

Экс-главком ВМС Украины предложил заминировать Азовское море
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Секретарь СНБО отметил, что для адекватной защиты от российской «экспансии», Украине необходимо перебазировать в регион часть корабельно-катерного состава Военно-морских сил (ВМС) Украины, развернуть дополнительные посты для наблюдения за берегом и организовать новые группы быстрого реагирования для ответа на провокации.

В конце июня замминистра временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что украинская сторона может противопоставить российскому флоту только «дулю». Позже в украинских ВМС рассказали, что достичь паритета с Черноморским флотом России пока невозможно. Однако, в Военно-морских силах добавили, что для противостояния российской «агрессии» необходимости в паритете нет.

Теги: Александр Турчинов , СНБО , Азовское море
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