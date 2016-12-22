В МИД Украины заявили о сохранении соглашения об Азовском море с Россией

Украина не будет разрывать соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, так как в противном случае Москва получит возможность «заявить о территориальном споре». Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, сообщается в Twitter украинского внешнеполитического ведомства.
«Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», — указывается в сообщении.
Ранее депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник призвал разорвать договор с Москвой об Азовском море, который был ратифицирован еще в 2004 году во время правления президента Леонида Кучмы. «Это море считается внутренним российским и украинским, и регулируется этим соглашением», — отмечал Винник. Он пообещал решить вопрос в Раде об отмене договора или отступлении от положений соглашения, «чтобы международное право действовало в полной мере».
Украинские пограничники 21 августа сообщали, что Россия задержала в Азовском море около 150 судов, которые следовали в украинские порты. По данным пограничников, судам приходится несколько дней ожидать разрешения на проход через пролив.
Ранее в августе Росрыболовство обвинило Украину в несоблюдении договора по Азовскому морю.