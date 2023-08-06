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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил о желании контролировать территории новых регионов

Песков: Россия хочет контролировать территории регионов, записанных в ее Конституции
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские власти не видят предпосылок к достижению мирного соглашения и в обозримом будущем военная операция продолжится, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Россия хочет контролировать все территории, которые указаны в Конституции как принадлежащие ей, заявил The New York Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналист газеты спросил представителя Кремля, хочет ли Москва взять под контроль больше территорий за пределами тех четырех регионов, которые ранее относились к Украине, а сейчас включены в состав России. Он ответил, что нет.

«Мы просто хотим контролировать всю территорию, которая теперь записана в нашей Конституции как наша», — сказал Песков.

Кремль заявил о желании контролировать территории новых регионов
Кремль заявил о желании контролировать территории новых регионов

Под контролем ВСУ находится часть территорий ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, включая областные центры двух последних субъектов — города Запорожье и Херсон.

Он также сказал, что в настоящее время в Кремле не видят предпосылок для достижения какого-либо мирного соглашения. «Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — отметил Песков.

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Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав России осенью 2022 года, по итогам проведенных референдумов. В октябре прошлого года их включили в Конституцию.

Президент Владимир Путин заявлял, что Москва не станет обсуждать выбор, сделанный жителями новых российских территорий. Глава государства также неоднократно называл закрытым вопрос принадлежности Крыма, который вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году.

Российская военная операция на Украине продолжается с февраля 2022 года. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы со стороны НАТО, в которую стремиться вступить Киев. Российские власти неоднократно критиковали западные страны за передачу оружия и военной техники Украине. Путин говорил, что по мере расширения поставок дальнобойного оружия Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ.

Кремль заявлял, что Москва готова к переговорам по мирному урегулированию, но отмечал, что не видит желания их вести у Киева. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за урегулирование исключительно путем реализации его «формулы мира» (она предусматривает в том числе вывод российских войск). Российская сторона эту инициативу отвергла, призвав учитывать сложившиеся реалии — в том числе включение в состав страны новых регионов.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Дмитрий Песков Конституция ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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