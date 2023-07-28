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Песков заявил об открытости России к переговорам в отличие от Украины

Песков: Россия сохраняет открытость к переговорам в отличие от Украины
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Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Украина по-прежнему отвергает возможность переговоров, несмотря на довольно сложное положение, тогда как Россия остается открытой к урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, никаких изменений на треке урегулирования конфликта за последний месяц не произошло.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев также говорил о готовности Москвы к диалогу по урегулированию украинского конфликта. Однако для этого необходимо согласие на диалог западных союзников Киева, добавил он. По словам Патрушева, «ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников».

В июле глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что мирные переговоры сейчас невозможны и Россия не видит попыток начать процесс урегулирования ситуации на Украине.

Гаврилов также добавил, что Киев за стол переговоров могли бы посадить американские власти. «Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали каким-то образом давать сигналы. Но этого же нет. А уговаривать их, сядьте за стол переговоров, — нет, ребята», — отметил глава делегации.

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Москва неоднократно говорила, что готова к переговорам, но при условии, что Киев будет учитывать сложившиеся реалии. Глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что это означает вхождение в состав страны новых регионов.

Украина официально заявляла, что готова на переговоры только при условии возвращения к границам 1991 года и вывода российских войск с ее территории.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом сентябре заявил, что отказывается вести переговоры с Москвой, пока Россию возглавляет Владимир Путин. В Кремле ответили, что остается ждать либо изменения позиции Зеленского, либо смены украинского лидера.

Однако уже в ноябре Зеленский изменил свою позицию, заявив, что переговоры с Россией возможны при условии «восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится».

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