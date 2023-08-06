WSJ узнала, что Киев не настаивал на своем мирном плане в Джидде
Украина на переговорах в Саудовской Аравии не настаивала на принятии предложенной президентом Владимиром Зеленским «формулы мира», пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По словам источника, другие страны, участвовавшие в саммите в Джидде, не настаивали на том, чтобы Киев отказался от своего мирного плана. По словам двух дипломатов, Киев также не настаивал на требовании о выводе российских войск.
Украина продолжит обсуждение условий мира с иностранными послами в Киеве. Саудовская Аравия планирует предложить создание рабочих групп для решения конкретных вопросов из украинской «формулы мира», включая ядерную и продовольственную безопасность, сообщает газета.
В переговорах участвовал и Китай, предложивший обсудить красные линии российской стороны. Пекин как важнейший союзник Москвы рассматривается как ключевая сторона для «создания тяги к переговорам», руководство Саудовской Аравии и Украина настаивали на участии Китая в переговорах в Джидде, пишет издание.
В ходе встречи Пекин представил свой мирный план из 12 пунктов. Он предлагает, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. Европейские дипломаты в свою очередь указали, что безоговорочное прекращение огня может привести к замораживанию конфликта и позволить России укрепить свой контроль над украинской территорией.
По словам высокопоставленного американского чиновника, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд встретились в кулуарах с главой китайской делегации, посланником Пекина по вопросам мира Ли Хуэем.
Участники переговоров в Джидде согласились с тем, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения, как и верховенство Устава ООН, писала газета Corriere della Sera.
Россию не позвали на встречу в Джидде. В Кремле говорили, что будут следить за переговорами, но отмечали, что украинские власти «не хотят и не могут хотеть мира, пока их используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией». Москва не раз заявляла, что пока предпосылок для мирных переговоров нет. Представитель МИД России Мария Захарова называла нонсенсом попытки урегулировать конфликт на Украине без участия Москвы.