WSJ: Украина не настаивала на своем мирном плане в ходе встречи в Саудовской Аравии

WSJ узнала, что Киев не настаивал на своем мирном плане в Джидде

Украина на переговорах не настаивала на реализации «формулы мира» Зеленского, которую российская сторона называла нежизнеспособной, пишет газета. По ее данным, на встрече Китай предложил обсудить красные линии Москвы

Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украина на переговорах в Саудовской Аравии не настаивала на принятии предложенной президентом Владимиром Зеленским «формулы мира», пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам источника, другие страны, участвовавшие в саммите в Джидде, не настаивали на том, чтобы Киев отказался от своего мирного плана. По словам двух дипломатов, Киев также не настаивал на требовании о выводе российских войск.

Украина продолжит обсуждение условий мира с иностранными послами в Киеве. Саудовская Аравия планирует предложить создание рабочих групп для решения конкретных вопросов из украинской «формулы мира», включая ядерную и продовольственную безопасность, сообщает газета.

В переговорах участвовал и Китай, предложивший обсудить красные линии российской стороны. Пекин как важнейший союзник Москвы рассматривается как ключевая сторона для «создания тяги к переговорам», руководство Саудовской Аравии и Украина настаивали на участии Китая в переговорах в Джидде, пишет издание.

В ходе встречи Пекин представил свой мирный план из 12 пунктов. Он предлагает, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. Европейские дипломаты в свою очередь указали, что безоговорочное прекращение огня может привести к замораживанию конфликта и позволить России укрепить свой контроль над украинской территорией.

По словам высокопоставленного американского чиновника, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд встретились в кулуарах с главой китайской делегации, посланником Пекина по вопросам мира Ли Хуэем.

Участники переговоров в Джидде согласились с тем, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения, как и верховенство Устава ООН, писала газета Corriere della Sera.

Россию не позвали на встречу в Джидде. В Кремле говорили, что будут следить за переговорами, но отмечали, что украинские власти «не хотят и не могут хотеть мира, пока их используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией». Москва не раз заявляла, что пока предпосылок для мирных переговоров нет. Представитель МИД России Мария Захарова называла нонсенсом попытки урегулировать конфликт на Украине без участия Москвы.