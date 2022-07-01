Посол России в Болгарии попросит Путина закрыть дипмиссию в этой стране
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в обращении к болгарскому народу на своей странице в Facebook (владелец соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что власти этой страны проигнорировали обращение с просьбой отменить высылку 70 дипломатов. В связи с этим она намерена поставить вопрос перед российским руководством о закрытии посольства в Софии.
По словам Митрофановой, «ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова».
Накануне Митрофанова была принята в МИД Болгарии. Она передала устную ноту с просьбой пересмотреть решение об объявлении персонами нон грата российских дипломатов до 12:00 по местному времени 1 июля. В противном случае речь может идти о закрытии посольства. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что оперативно проинформировали об этом канцелярию премьер-министра.
Утром 1 июля Кирил Петков выступил с видеообращением, в котором заявил, что не позволит иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству.
Выслать 70 сотрудников посольства и консульств в Варне и Русе власти Болгарии решили уже после того, как парламент страны вынес вотум недоверия Петкову на фоне социально-экономических проблем в стране. В Софии заявили, что сотрудники дипмиссии занимались шпионажем.
Митрофанова в интервью телеканалу БНТ заявила, что болгарские власти не предоставили никаких доказательств враждебных действий российских дипломатов. По ее словам, «перед Петковым поставлена задача выгнать все русское и все, что связано с Россией».