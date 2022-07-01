Посол России в Болгарии попросит Путина закрыть дипмиссию в этой стране

Премьер-министр Болгарии утром заявил, что не позволит иностранным дипломатам ставить ультиматумы его стране

Фото: Costas Baltas / Reuters

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в обращении к болгарскому народу на своей странице в Facebook (владелец соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что власти этой страны проигнорировали обращение с просьбой отменить высылку 70 дипломатов. В связи с этим она намерена поставить вопрос перед российским руководством о закрытии посольства в Софии.

По словам Митрофановой, «ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова».

Накануне Митрофанова была принята в МИД Болгарии. Она передала устную ноту с просьбой пересмотреть решение об объявлении персонами нон грата российских дипломатов до 12:00 по местному времени 1 июля. В противном случае речь может идти о закрытии посольства. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что оперативно проинформировали об этом канцелярию премьер-министра.

Утром 1 июля Кирил Петков выступил с видеообращением, в котором заявил, что не позволит иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству.

Video

Выслать 70 сотрудников посольства и консульств в Варне и Русе власти Болгарии решили уже после того, как парламент страны вынес вотум недоверия Петкову на фоне социально-экономических проблем в стране. В Софии заявили, что сотрудники дипмиссии занимались шпионажем.

Читайте на РБК Pro Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro «Один в один»: три ошибки, из-за которых ваш товарный знак не защитят «Один в один»: три ошибки, из-за которых ваш товарный знак не защитят Статьи Pro Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг Исследования Pro «Инфляция разорит 50% американцев»: гуру инвестиций — об обвале рынков «Инфляция разорит 50% американцев»: гуру инвестиций — об обвале рынков Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Статьи Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции

Митрофанова в интервью телеканалу БНТ заявила, что болгарские власти не предоставили никаких доказательств враждебных действий российских дипломатов. По ее словам, «перед Петковым поставлена задача выгнать все русское и все, что связано с Россией».

