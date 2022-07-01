Посол России в Болгарии попросит Путина закрыть дипмиссию в этой стране

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Эдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским Политика, 14:59
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 14:50
Генрих Мхитарян перешел в один из самых титулованных клубов Италии Спорт, 14:48
Путин заявил премьеру Индии о «провокационном» курсе Киева Политика, 14:48
ФБР объявило награду в $100 тыс. за информацию о «криптокоролеве» Крипто, 14:46
ЕС счел необоснованной угрозу России разорвать отношения с Болгарией Политика, 14:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:42
«Один в один»: три ошибки, из-за которых ваш товарный знак не защитят Pro, 14:39
Годовая инфляция в Еврозоне достигла в июне рекордных 8,6% Экономика, 14:37
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 14:27
«Северный поток» остановят на 10 дней Бизнес, 14:25
Тарасова обвинила ISU в несправедливом отношении к Валиевой Спорт, 14:14
Кремль исключил удар по мирным целям после данных об обстреле под Одессой Политика, 14:12
«МегаФон» признан лидером по развитию VoLTE в России Пресс-релиз, 14:10
Высылки дипломатов ,  
0 

Посол России в Болгарии попросит Путина закрыть дипмиссию в этой стране

Болгария отклонила российскую ноту об отмене высылки 70 российских дипломатов
Премьер-министр Болгарии утром заявил, что не позволит иностранным дипломатам ставить ультиматумы его стране
Фото: Costas Baltas / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в обращении к болгарскому народу на своей странице в Facebook (владелец соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что власти этой страны проигнорировали обращение с просьбой отменить высылку 70 дипломатов. В связи с этим она намерена поставить вопрос перед российским руководством о закрытии посольства в Софии.

По словам Митрофановой, «ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова».

Накануне Митрофанова была принята в МИД Болгарии. Она передала устную ноту с просьбой пересмотреть решение об объявлении персонами нон грата российских дипломатов до 12:00 по местному времени 1 июля. В противном случае речь может идти о закрытии посольства. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что оперативно проинформировали об этом канцелярию премьер-министра.

Посол России допустила разрыв дипотношений с Болгарией
Политика
Элеонора Митрофанова

Утром 1 июля Кирил Петков выступил с видеообращением, в котором заявил, что не позволит иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству.

Video

Выслать 70 сотрудников посольства и консульств в Варне и Русе власти Болгарии решили уже после того, как парламент страны вынес вотум недоверия Петкову на фоне социально-экономических проблем в стране. В Софии заявили, что сотрудники дипмиссии занимались шпионажем.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
«Один в один»: три ошибки, из-за которых ваш товарный знак не защитят
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг
Исследования
Pro
«Инфляция разорит 50% американцев»: гуру инвестиций — об обвале рынков
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Iloyd Alozie / Unsplash Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции

Премьер Болгарии объяснил решение о высылке 70 российских дипломатов
Политика
Кирилл Петков

Митрофанова в интервью телеканалу БНТ заявила, что болгарские власти не предоставили никаких доказательств враждебных действий российских дипломатов. По ее словам, «перед Петковым поставлена задача выгнать все русское и все, что связано с Россией».

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Болгария посольство высылка дипломатов
Материалы по теме
Посол России допустила разрыв дипотношений с Болгарией
Политика
Посольство предупредило о последствиях высылки дипломатов из Болгарии
Политика
Премьер Болгарии объяснил решение о высылке 70 российских дипломатов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter