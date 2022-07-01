Песков заявил, что возможное закрытие посольства Болгарии рассмотрит МИД

Вопрос о закрытии посольства в Болгарии из-за высылки дипломатов подняла российский посол в республике Элеонора Митрофанова

Посольство РФ в Болгарии (Фото: Hristo Rusev / Global Look Press )

Вопрос о возможном закрытии посольства России в Болгарии рассмотрит МИД, а президенту Владимиру Путину при необходимости подготовят соответствующий доклад, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Будет рассматриваться МИДом и при необходимости докладываться президенту», — сказал он.

На фоне решения болгарских властей выслать из-за страны 70 российских дипломатов посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова пообещала поставить перед российскими властями вопрос о закрытии дипломатического представительства в республике. Она также не исключила разрыва дипломатических отношений между Москвой и Софией.

О решении выслать 70 российских дипломатов из Болгарии 28 июня сообщило агентство БНР со ссылкой на исполняющего обязанности болгарского премьера Кирила Петкова. По его утверждению, большинство из них работало на спецслужбы «под прикрытием». Самолет с дипломатами должен вылететь в Москву 3 июля, добавил Петков.

В посольстве России уточнили, что в числе высылаемых советник-посланник Филипп Воскресенский, генконсулы в Варне и Русе, а также директор культурно-информационного центра. Персонами нон гратами признали не только дипломатов, но и технических сотрудников, добавили в представительстве России. Там также заявили, что решение Софии является «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом».

С начала года Болгария уже несколько раз высылала российских дипломатов. 2 марта двое были признаны персонами нон грата из-за якобы занятия «разведкой», 18 марта аналогичное решение было принято в отношении еще десяти дипломатов, в начале апреля София решила выслать первого секретаря посольства России, против которого в Болгарии возбудили дело о шпионаже. Москва в ответ выслала болгарских дипломатов.

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Европейский союз поддержал решение Болгарии о высылке российских дипломатов, заявив, что София действует полностью в соответствии с международным правом. Угрозу Москвы разорвать дипломатические отношения с Софией Брюссель назвал необоснованной, отметив, что в этом случае Россия окажется в еще большей изоляции.