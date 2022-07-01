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Высылки дипломатов ,  
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ЕС счел необоснованной угрозу России разорвать отношения с Болгарией

Из-за высылки дипломатов посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в этой стране
Посольство Российской Федерации в Болгарии
Посольство Российской Федерации в Болгарии (Фото: Стоян Ненов / Reuters)

Решение Болгарии высылать 70 российских дипломатов и сотрудников посольства полностью соответствует международному праву, а потенциальный разрыв Москвой дипломатических отношений с Софией лишь усилит международную изоляцию России, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

«Европейский союз выражает сожаление по поводу необоснованной угрозы Российской Федерации разорвать дипломатические отношения с Болгарией в ответ на решение Болгарии, полностью соответствующее международному праву, выслать 70 сотрудников российского посольства, действовавших в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях», — отмечается в сообщении.

О решении выслать 70 дипломатов 28 июня сообщило агентство БНР со ссылкой на исполняющего обязанности премьера республики Кирила Петкова. Он утверждал, что большинство из них работали на спецслужбы под прикрытием. Самолет с объявленными нежелательными персонами россиянами должен вылететь в Москву 3 июля.

Посольство России назвало обвинения Софии и решение о высылке «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом». В случае если решение не будет отменено, перед Россией встанет вопрос о закрытии посольства, говорилось в заявлении. Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова также не исключила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Софией.

Посол России в Болгарии попросит Путина закрыть дипмиссию в этой стране
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Фото:Costas Baltas / Reuters

1 июля Митрофанова сообщила, что поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства. «Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага полностью лежит на правительстве Кирила Петкова», — говорится в обращении Митрофановой в Facebook (принадлежит Мeta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Болгария уже несколько раз в этом году высылала российских дипломатов. 2 марта двоих объявили персонами нон грата, поскольку они якобы занимались разведкой. 18 марта София решила выслать еще десять дипломатов, а в начале апреля — первого секретаря посольства, против которого в Болгарии возбудили дело о шпионаже. Россия в ответ выслала болгарских дипломатов.

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Теги
Кирилл Соколов
посольство России Болгария Элеонора Митрофанова высылка дипломатов разрыв дипломатических отношений
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