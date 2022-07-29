В Минтуризма Болгарии сообщили о росте турпотока из России в четыре раза

В Болгарии в первые пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество российских туристов увеличилось в 3,9 раза, сообщил министр туризма Христо Проданов, передает Dnes.

«Несмотря на сложную международную обстановку, отсутствие прямых рейсов, в общей сложности за январь—май 2022 года были учтены 33 584 посещения [страны] российскими туристами», — рассказал он.

При этом в ведомстве отметили, что пока все запланированные рекламные кампании на территории России относительно путешествий в Болгарию были отменены, при этом туристические визы россиянам выдают без ограничений. Российские туроператоры, указали в Софии, не отказывались от данного направления и выразили готовность работать на нем, несмотря на необходимость для путешественников при перелете совершать пересадки, например, в Стамбуле или Ереване.

В министерстве добавили, что Болгария старается продвигать свои туристические услуги в странах Азии, в том числе Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, а также в Молдавии и Белоруссии.



В 2021 году в Европе, в том числе в Болгарии, действовали ограничения на въезд из-за коронавируса. С 1 мая этого года страна отменила все ограничительные меры и перестала требовать ПЦР — тесты, сертификаты о вакцинации и сертификаты о перенесенном COVID-19 для пересечения своей границы, говорится на сайте болгарского посольства в России. Однако прямое авиасообщение с Болгарией отсутствует, поскольку ЕС, членом которого является страна, закрыл свое небо для российских авиакомпаний в конце февраля этого года.

Между Москвой и Софией также есть разногласия на дипломатическом уровне: в конце июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов, обвинив их в работе на российские спецслужбы. После этого Россия приостановила работу трех консульств в Болгарии из-за нехватки персонала. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что «выходка» Софии не позволяет российскому посольству нормально работать.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова допускала, что такое решение Софии может привести к разрыву дипотношений между странами. В ЕС эту угрозу посчитали «необоснованной». МИД России пообещал реакцию «по двусторонней линии», но пока ответных мер не последовало.