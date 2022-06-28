Консульские службы России в Болгарии приостановят работу

Решение принято из-за нехватки персонала после высылки Болгарией 70 сотрудников российских дипмиссий. Причем если консульская служба при посольстве и консульство в Варне закроются временно, то консульство в Русе — окончательно

Генеральное консульство РФ в Русе (Фото: ruse.mid.ru)

В Болгарии остановят работу российские консульские службы из-за нехватки персонала после высылки российских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Болгарии.

Остановят свою работу:

консульская служба посольства России в Болгарии;

генеральное консульство России в Варне;

консульство в Русе (в среду остановит работу и в течение месяца будет закрыто окончательно).

«Все обратившиеся ранее в консульские службы России в Болгарии могут обращаться в посольство, когда его консульская служба восстановит свою работу», — сообщил советник-посланник посольства России Филипп Воскресенский. Он не уточнил, когда это произойдет.

Ранее во вторник власти Болгарии сообщили, что вышлют 70 российских дипломатов. «Любой, кто работает на иностранные интересы, будет выслан в страну, из которой он прибыл», — заявил ушедший в отставку премьер-министр Кирилл Петков, который продолжает исполнять обязанности. Он добавил, что в Софии считают большую часть высылаемых дипломатов работавшими на спецслужбы.

В российском посольстве уточнили, что страну вынужден будет покинуть в том числе Воскресенский, генконсулы в Варне и Русе, а также технический персонал дипмиссий.

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МИД России пообещал принять ответные меры.

В этом году Болгария уже высылала российских дипломатов: в начале марта были объявлены персонами нон грата два дипломата, в конце того же месяца — десять, а в начале апреля — один, первый секретарь посольства России в Болгарии.

Россия в свою очередь объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата в начале апреля, еще одного — в мае.