В АТОР заявили о приостановке Болгарией приема документов на визы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 16:04
В Москве главу отдела по борьбе с коррупцией арестовали по делу о взятке Общество, 21:38
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 21:35
Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа Политика, 21:17
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 21:09
Минобороны сообщило об артударе по территории Запорожской АЭС Политика, 21:03
Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне Спорт, 21:01
Песков заявил, что Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Bayraktar Политика, 21:00
Акинфеев рассказал о желании поиграть в большой футбол еще два года Спорт, 20:53
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Владелец Ritter Sport опроверг данные о переносе производства в Россию Бизнес, 20:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:46
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 20:45
УЕФА наказал «Фенербахче» за скандирование болельщиками имени Путина Спорт, 20:26
Месячная смертность от COVID-19 в России с начала года снизилась в 9 раз Общество, 20:24
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 20:22
Война санкций ,  
0 

В АТОР заявили о приостановке Болгарией приема документов на визы

АТОР: консульство Болгарии в России приостановило прием документов на туристические визы
В консульстве Болгарии назвали временной приостановку приема документов на туристические визы, однако, когда прием возобновится, не уточняется. Свое решение София объяснила высылкой 14 болгарских дипломатов из России
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Консульская служба Болгарии приостанавливает прием документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

По словам неназванных туроператоров, болгарское консульство в Москве известило их о своем решении, принятом на неопределенный срок, в «виду сложившейся чрезвычайной ситуации». Болгарская сторона назвала принятые меры временными.

РБК направил запрос в консульский отдел посольства Болгарии в России.

В конце июля министр туризма Болгарии Христо Проданов сообщил, что в первые пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число российских туристов увеличилось в 3,9 раза.

«Несмотря на сложную международную обстановку, отсутствие прямых рейсов, в общей сложности за январь—май 2022 года были учтены 33 584 посещения [страны] российскими туристами», — рассказал он.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Video

Ранее 5 августа МИД России объявил о решении выслать 14 дипломатов Болгарии в качестве ответной меры.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке
Инструкции
Pro
Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари

В ведомстве напомнили, что Болгария объявила персонами нон грата 70 сотрудников российских дипмиссий, а также ограничила число их дипломатического и административно-технического персонала. София также временно закрыла генконсульство России в городе Русе.

До этого, 2 марта, персонами нон грата были объявлены двое российских дипломатов, которые, по версии Софии, вели разведдеятельность. 18 марта Болгария решила выслать еще десять дипломатов, 1 апреля — первого секретаря посольства России, против которого завели уголовное дело по ст. 104 УК Болгарии (шпионаж).

Посла России Элеонору Митрофанову высылать не стали, чтобы не разрывать дипломатические отношение между странами, объяснил ушедший в отставку премьер-министр республики Кирилл Петков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Болгария свела к нулю возможность работы российского посольства.
По ее словам, Болгария выслала почти всех технических сотрудников посольства России.

В конце июня посольство России объявило, что российские консульские службы приостановят работу из-за нехватки персонала. Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва отношений с Софией.

1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
При участии
Маргарита Овсянникова
АТОР Болгария визы туристы
Материалы по теме
Россия решила выслать 14 дипломатов Болгарии
Политика
Захарова отвергла обвинения Софии в коррумпировании болгарских элит
Политика
В Минтуризма Болгарии сообщили о росте турпотока из России в четыре раза
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter