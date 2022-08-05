АТОР: консульство Болгарии в России приостановило прием документов на туристические визы

В АТОР заявили о приостановке Болгарией приема документов на визы

В консульстве Болгарии назвали временной приостановку приема документов на туристические визы, однако, когда прием возобновится, не уточняется. Свое решение София объяснила высылкой 14 болгарских дипломатов из России

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Консульская служба Болгарии приостанавливает прием документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

По словам неназванных туроператоров, болгарское консульство в Москве известило их о своем решении, принятом на неопределенный срок, в «виду сложившейся чрезвычайной ситуации». Болгарская сторона назвала принятые меры временными.

РБК направил запрос в консульский отдел посольства Болгарии в России.

В конце июля министр туризма Болгарии Христо Проданов сообщил, что в первые пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число российских туристов увеличилось в 3,9 раза. «Несмотря на сложную международную обстановку, отсутствие прямых рейсов, в общей сложности за январь—май 2022 года были учтены 33 584 посещения [страны] российскими туристами», — рассказал он.

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Ранее 5 августа МИД России объявил о решении выслать 14 дипломатов Болгарии в качестве ответной меры.

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В ведомстве напомнили, что Болгария объявила персонами нон грата 70 сотрудников российских дипмиссий, а также ограничила число их дипломатического и административно-технического персонала. София также временно закрыла генконсульство России в городе Русе.

До этого, 2 марта, персонами нон грата были объявлены двое российских дипломатов, которые, по версии Софии, вели разведдеятельность. 18 марта Болгария решила выслать еще десять дипломатов, 1 апреля — первого секретаря посольства России, против которого завели уголовное дело по ст. 104 УК Болгарии (шпионаж).

Посла России Элеонору Митрофанову высылать не стали, чтобы не разрывать дипломатические отношение между странами, объяснил ушедший в отставку премьер-министр республики Кирилл Петков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Болгария свела к нулю возможность работы российского посольства.

По ее словам, Болгария выслала почти всех технических сотрудников посольства России.

В конце июня посольство России объявило, что российские консульские службы приостановят работу из-за нехватки персонала. Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва отношений с Софией.

1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии.