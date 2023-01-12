Украинский посол опроверг поставки турецких кассетных боеприпасов

О поставках Анкарой кассетных боеприпасов Киеву писал Foreign Policy со ссылкой на источники. Анкара официально не комментировала публикацию. В Кремле усомнились в достоверности данных

Василий Боднар (Фото: Геннадий Минченко / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Анкара не поставляла Киеву кассетные боеприпасы, цель таких утверждений — нанести ущерб отношениям двух стран и их международному имиджу, заявил агентству Anadolu посол Украины в Турции Василий Боднар. Информацию Foreign Policy о таких поставках он назвал «не более, чем сплетней».

Международное право запрещает использовать кассетные боеприпасы, а Киев придерживается международных норм, в том числе в ходе конфликта с Россией, заявил Боднар.

«Я всецело отвергаю эти утверждения, не имеющие ничего общего с действительностью. Эта новость создана в качестве «психологического оружия» с целью ущерба имиджу Турции», — считает украинский посол.

Foreign Policy со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников накануне сообщил, что Турция в ноябре передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, изготовленные во времена холодной войны. Вашингтон до этого отказал Киеву в поставке боеприпасов такого типа, и Турция оказалась единственным местом, где их можно было получить, утверждало издание. При этом, писало издание, Анкара несколько месяцев пыталась скрыть поставку.

Анкара официально не комментировала публикацию. В Кремле заявили, что говорить о достоверности информации в статье сложно, но наблюдают за развитием ситуации. В то же время российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе визита в Турцию призвала местные власти прекратить поставки оружия Украине.

Турция ранее выступала за мирное и дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не раз выражал готовность выступить в качестве посредника для диалога Москвы и Киева. В марте прошлого года Стамбул был площадкой для переговоров двух стран (они прекратились в мае 2022 года), при посредничестве Турции была заключена сделка по вывозу зерна из украинских портов.

С 2019 года Украина закупала у Турции беспилотники Bayraktar TB2. После начала российской спецоперации их производитель — Baykar Makina — бесплатно передал Киеву еще четыре таких дрона. Компания также в течение двух лет планирует построить на Украине завод по производству беспилотников.