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Военная операция на Украине ,  
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FP узнал о требовании Киева к США и ЕС поставить кассетные боеприпасы

Foreign Policy: Украина потребовала у США и ЕС поставить кассетные и высокоточные снаряды
Журнал обращает внимание на то, что, хотя такое вооружение в США формально не под запретом, поставки подобных боеприпасов были бы «противоречивым изменением в политике»
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Украина потребовала от США и стран Евросоюза поставить кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

По данным издания, в течении последнего месяца украинские чиновники продолжали требовать так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды или DPICM (разновидность кассетных боеприпасов). FP подчеркивает, что в США в настоящее время запрещено экспортировать подобные виды оружия, а такие поставки могли бы привести к «противоречивым изменениям в политике».

Украинский депутат Александра Устинова заявила изданию, что Киев также запросил кассетные боеприпасы BONUS совместного шведско-французского производства, которые подходят к натовским артиллерийским орудиям, а также управляемые высокоточные бомбы компаний Boeing и Saab. «У Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно», — заявила она.

Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов типа «воздух-земля» или «земля-земля». При разрыве они высвобождают или выбрасывают суббоеприпасы — поражающие элементы меньшего размера.

Запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключенной в мае 2008 года. Страны, которые считаются крупнейшими производителями и обладателями таких боеприпасов — США, Россия, Китай, не подписали этот документ. Украина также отказалась от подписания.

Кроме того, Киев настаивает на поставках современных артиллерийских систем и систем ПВО, так как для предоставленных ранее орудий стандарта НАТО характерен повышенный износ. Именно с последним и связаны запросы на более мощные снаряды, пишет FP. «Но только 30% украинского артиллерийского вооружения соответствует стандарту НАТО, а интенсивность недавних артиллерийских перестрелок с российскими солдатами вызвала у украинских официальных лиц обеспокоенность сроком службы новых 155-миллиметровых пушек, которые уже изнашиваются. Вот почему они хотят, чтобы снаряды, которыми они стреляют, поражали сильнее», — сказано в статье.

США поставляют Украине вооружение с 2014 года. После начала российской военной операции объем поставок значительно возрос. В последний пакет военной помощи на $625 млн, о котором в начале октября объявил президент США Джо Байден, вошли высокоточные артиллерийские и ракетные системы с боеприпасами. 15 октября американский лидер поручил выделить военную помощь Украине еще на $725 млн.

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников 26 октября назвал страну «полигоном для испытания вооружений». По его словам, Киев ждет от Вашингтона партию дронов-камикадзе Switchblade и в будущем надеется получить танки Abrams и истребители F-16, F-15 или Gripen.

Российская сторона критикует поставки оружия западными странами на Украину, настаивая, что такая ситуация не помешает Москве достичь поставленных целей, а лишь затянет конфликт. «Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь; США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
кассетные боеприпасы США ЕС поставки вооружений Военная операция на Украине
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