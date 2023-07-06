США на этой неделе примут решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов

Украина не впервые просит западные страны передать ей подобное вооружение. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали более 100 стран. Москва, Киев и Вашингтон не входят в это число

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США на этой неделе примут решение, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников, Вашингтон рассматривает возможность удовлетворить запрос Киева, поскольку украинская сторона нуждается в боеприпасах для контрнаступления, которое продвигается «медленнее, чем ожидалось».

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов или суббоеприпасов. CBS отмечает, что площадь поражения одного такого боеприпаса примерно в пять раз выше, чем у обычного. США не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление. Документ ратифицировали 123 страны, Россия и Украина также не входят в их число.

Эксперты, опрошенные Foreign Policy в январе, выражали опасение, что применение кассетных боеприпасов может усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем: они хаотично разлетаются при выстреле, а также часто не разрываются, указывало издание. CBS также пишет, что неразорвавшиеся снаряды могут представлять опасность для гражданского населения в течение многих лет после окончания боевых действий.

В октябре прошлого года FP писал, что Киев хотел получить от США и ЕС кассетные кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды или DPICM. По данным издания, Украине их передала отправила Анкара, что в Киеве опровергли. Позднее Reuters сообщил, что украинская сторона запросила у Вашингтона кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников.

Обсуждения возможности таких поставок активизировались в США летом. По мнению американских военных аналитиков, кассетные боеприпасы будут полезны Киеву в рамках ведения боев. Пока поставки невозможны из-за запрета конгресса США на экспорт снарядов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключал передачу Украине таких боеприпасов.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия Украине, утверждая, что это способствует затягиванию конфликта, а не его разрешению.