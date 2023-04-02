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В администрации Мелитополя заявили о применении ВСУ кассетных боеприпасов

Администрация: ВСУ нанесли удар по Мелитополю с применением кассетных боеприпасов

Фото:РИА Новости Фото:РИА Новости Фото:РИА Новости Фото:РИА Новости Фото:РИА Новости

Украинские военные нанесли удар по Мелитополю с помощью РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов, заявили в администрации города.

На местах обстрелов работают сотрудники Следственного комитета и экстренные службы. Среди пострадавших — только мирные жители, подчеркнули в администрации. Ранения получили шесть человек, в том числе 56-летняя женщина, она находится в тяжелом состоянии.

В результате обстрела повреждения получили объекты локомотивного депо и многоэтажный дом на улице Западно-Линейная, зафиксировано попадание снаряда в газовую трубу на улице Штевнева.

Мелитополь попал под обстрел около 10:00 мск. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские военные нанесли удар с территории города Орехова, который находится под контролем ВСУ. «Всего было семь залпов. В небе над городом ПВО России сбила шесть реактивных снарядов», — написал он.

В администрации Мелитополя заявили о применении ВСУ кассетных боеприпасов
В администрации Мелитополя заявили о применении ВСУ кассетных боеприпасов

Теги
Мелитополь Военная операция на Украине обстрел кассетные боеприпасы Запорожская область РСЗО HIMARS «Ольха»
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