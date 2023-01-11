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Foreign Policy узнала о передаче Турцией Украине кассетных боеприпасов

Foreign Policy: в ноябре 2022 года Турция негласно передала Украине кассетные боеприпасы
Анкара в конце ноября 2022 года отправила Киеву кассетные боеприпасы, предназначенные для уничтожения бронетехники, и пыталась скрыть эти поставки. Украина хотела получить их от США, но получила отказ
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Турция в ноябре 2022 года передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, изготовленные во времена холодной войны, сообщает Foreign Police со ссылкой на американских и европейских чиновников. Издание отмечает, что Киев долгое время пытался добиться таких боеприпасов от США, но получил отказ.

Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM), которые были произведены в Турции по соглашению с Соединенными Штатами, пишет издание. Они предназначены для уничтожения бронетехники. При этом США в соответствии с законодательством не могут экспортировать DPICM из-за «высокого уровня брака».

Как пишет FP, Анкара в течение нескольких месяцев пыталась скрыть их передачу Киеву. «После того, как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить. Это показывает, что, хотя Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она действительно оказывает Украине существенную военную поддержку», — сказал один из собеседников.

Посольство Турции в Вашингтоне и Минобороны Украины не ответили на запросы Foreign Policy.

Турция, как и США, не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам, международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление. Эксперты, опрошенные FT, опасаются, что их применение может усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем: кассетные боеприпасы хаотично разлетаются при выстреле, а также часто не разрываются, указывает издание. 8 января украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что общая площадь созданных в стране в ходе военных действий минных полей достигла 250 тыс. кв. км.

В сентябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в том, что они, хотя и заявляют о военной поддержке Украины, поставляют Киеву «залежавшееся оружие и металлолом». По его мнению, позиция западных стран в этом конфликте — ошибочная, потому что его действия основаны на «провоцировании сторон». Анкара, в свою очередь, придерживается «сбалансированной политики» и выступает за прекращение огня, заявил Эрдоган.

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Российские власти заявляют, что поставками вооружений Запад способствует затягиванию конфликта. Президент Владимир Путин осудил их «деструктивную линию» за «накачку киевского режима вооружениями».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
кассетные боеприпасы Турция Украина поставки оружия
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