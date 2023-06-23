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Пентагон счел полезной передачу кассетных боеприпасов Киеву

Пентагон: передача кассетных снарядов Украине невозможна из-за запрета конгресса
Военные аналитики США считают, что Украине будут полезны кассетные боеприпасы в рамках ведения боев, заявила заместитель помощника министра обороны Лора Купер. Пока это невозможно из-за запрета конгресса США на экспорт снарядов

Американские военные считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны Украине в ходе конфликта, однако Вашингтон не может из поставить из-за запрета конгресса, заявила заместитель помощника министра обороны США, специализирующаяся на России и Украине, Лора Купер в ходе слушаний в конгрессе, передает Reuters.

«С точки зрения эффективности на поле боя, мы действительно считаем, что это было бы полезно. <...>Причина, по которой вы не увидели продвижения вперед в предоставлении этой возможности, связана как с существующими ограничениями Конгресса на предоставление DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions. — РБК), так и с опасениями по поводу единства союзников», — сказала она.

Киев не раз призывал Вашингтон передать ему кассетные боеприпасы, заверяя, что будет использовать и только в боях с российскими войсками.

Кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники. Опасение при их применении обусловлены, в частности, тем, что такие снаряды хаотично разлетаются при выстреле, а также часто не разрываются, а это может усугубить проблемы с разминированием украинских территорий, рассказывали эксперты, опрошенные Financial Times.

США, как и Россия, Украина и Турция, не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает их использование, передачу и накопление. Однако США в соответствии с законодательством не могут экспортировать DPICM из-за «высокого уровня брака».

Участниками конвенции являются более 120 государств, среди которых большинство государств — членов НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг в феврале исключал передачу Киеву такого оружия. В то же время Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников писала, что в ноябре прошлого года Турция передала Украине кассетные боеприпасы, произведенные по соглашению с США.

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Посол Украины в Турции Василий Боднар позднее опроверг отправку на Украину кассетных боеприпасов Турцией, назвав целью таких сообщений нанесение ущерба отношениям двух стран и их международному имиджу. В Кремле заявили, что говорить о достоверности информации о поставке сложно.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что другие страны таким образом стали сторонами конфликта. В то же время поставки вооружений не повлияют на исход военной операции, говорили в Кремле.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
кассетные боеприпасы Пентагон военная помощь
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