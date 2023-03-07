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Украина попросила у США кассетные бомбы для сбрасывания с дронов на танки

Reuters: Украина попросила у США кассетные бомбы MK-20 для сбрасывания с дронов
Украина не в первый раз просит о кассетных боеприпасах — ранее поступали просьбы о снарядах класса «земля-земля». В НАТО, членом которого являются США, исключали поставки Киеву кассетных снарядов
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Киев запросил у Вашингтона кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников комитета во вооруженным силам Палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита.

По их словам, речь идет о бомбе МК-20, которая используется для ударов по танкам и бронетехнике. Просьба поступила дополнительно к запросу о 155-мм артиллерийских кассетных боеприпасах, уточнили собеседники агентства.

Reuters отмечает, что Киев призвал конгрессменов повлиять на Белый дом, чтобы получить вооружения, но уверенности в согласии администрации президента Байдена нет из-за угрозы от таких снарядов мирным жителям.

Кассетные снаряды при разрыве высвобождают суббоеприпасы — поражающие элементы меньшего размера. Снаряды могут быть типа «воздух-земля» или «земля-земля».

Запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключенной в мае 2008 года. Россия и США, а также Украина, не подписали этот документ.

Украина не в первый раз просит Запад передать ей подобное оружие. В октябре прошлого года Foreign Policy со ссылкой на источники писал, что Киев хотел получить кассетные кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды или DPICM — класса «земля-земля». По данным издания, в итоге Киеву такие снаряды в ноябре отправила Анкара — речь шла о боеприпасах времен холодной войны. Украина опровергла эти данные.

В феврале о необходимости для Украины обладать кассетными бомбами заявили вице-премьер Александр Кубраков и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Последний подчеркнул, что Киев будет применять снаряды только против российской армии.

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Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что альянс не будет осуществлять такие поставки. В немецком бундестаге также указали, что данную просьбу не стоит удовлетворять.

Москва осуждает предоставление Западом военной помощи Киеву. Кремль указывал, что поставки оружия продлят страдания Украины, но не повлияют на ход спецоперации.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
кассетные бомбы Украина США военная помощь поставки оружия
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