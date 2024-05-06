 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Война санкций ,  
0 

В ЕС предложили ввести санкции против российского аналога SWIFT

Bloomberg: ЕС введет санкции против Системы передачи финансовых сообщений ЦБ
Сюжет
Война санкций
Новые санкции затронут российский гелий и СПГ. ЕС также хочет запретить четырем СМИ вещать на территории блока, а европейским политическим партиям — принимать финансирование из России. В Москве обещали ответить на расширение мер
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России из-за военных действий на Украине может ввести ограничения против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

СПФС была создана в 2014 году для снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойных услуг по передаче финансовых сообщений. В системе есть возможность направлять сообщения в форматах SWIFT, ISO 20022 и собственных форматах клиента. По состоянию на январь 2024-го к СПФС были подключены 557 банков и компаний из 20 стран.

Помимо СПФС, обсуждаемые в ЕС меры включают введение запрета на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и редкоземельных элементов, пишет агентство. Брюссель рассматривает возможность закрыть доступ в свои порты 11 судам, которые подозревает «в содействии военным усилиям России».

FT рассказала о «лазейке в санкциях», которую может использовать Россия
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В ЕС также хотят запретить транспортным компаниям, не менее 25% которых принадлежат российскому капиталу, работать на территории блока. В новый санкционный список могут попасть десятки физических и юридических лиц, а под экспортные ограничения — более десятка компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, которые могут помогать Москве с обходом санкций. Также, пишет Bloomberg, ЕС рассматривает расширение мер против Белоруссии.

МИД Швеции ранее сообщал, что 14-й пакет затронет поставки российского сжиженного природного газа. По данным Bloomberg, блок хочет запретить реэкспорт российского топлива через свои порты в третьи страны.

В рамках нового пакета санкций ЕС намерен запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование от России, пишет агентство. Также на территории союза планируют запретить вещание четырех СМИ. Вице-президент Еврокомиссии Вера Журова ранее говорила, что это будут «РИА Новости», «Известия», «Российская газета» и платформа Voice of Europe, которую связывают с Виктором Медведчуком.

Последнее предложение готовится на фоне растущей в ЕС обеспокоенности из-за «распространяемой Москвой дезинформации» о выборах в Евпропарламент в июне, пишет Bloomberg. В марте власти Бельгии и Чехии заявили, что обнаружили «российскую сеть», члены которой под руководством Медведчука пытались влиять на европейских депутатов перед выборами и платили им за продвижение пророссийской повестки. Бельгийская прокуратура начала расследование, а Париж, Брюссель и Прага предложили ЕС создать специальный санкционный режим.

В МИД России отвергли обвинения во вмешательстве в европейские выборы и пообещали, что Москва ответит на расширение ограничений. Ведомство заявило также, что Россия справилась с санкционным давлением, а Евросоюз не смог преодолеть последствий введенных им мер. Российские власти считают санкции незаконными.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
санкции Евросоюз Центробанк SWIFT

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Bloomberg: ЕС запретит реэкспорт СПГ из России, но себе получать разрешит
Бизнес
США исключили бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка из санкционного списка
Политика
Санкции против России помешали производству Boeing
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 17:12
«Реал Сосьедад» заявил, что не будет отдавать Захаряна в аренду Спорт, 20:45
Акции «М.Видео» упали почти на 11% после новости о возможной допэмиссии Инвестиции, 20:44
ХАМАС принял предложение о прекращении огня в секторе Газа Политика, 20:32
Игнашевич назвал позорным судейство в проигранном «Уралу» матче РПЛ Спорт, 20:32
Reuters узнал о решении Парижа по инаугурации Путина вопреки совету от ЕС Политика, 20:26
МИД объяснил причину вызова посла Франции Политика, 20:11
«Зенит» упустил победу после пенальти и отмены гола в концовке Спорт, 20:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Региональный режим ЧС ввели в Иркутской области из-за пожаров Общество, 20:03
Макрон заявил, что Франция не стремится к смене власти в России Политика, 19:56
МИД Италии опроверг поставки Киеву ракет для обстрелов России Политика, 19:45
Как Дональд Трамп превратил в шоу выбор вице-президента в свою команду Политика, 19:40
В Москве нашли тело экс-председателя совета директоров «Норникеля» Общество, 19:38
Губернатор сообщил о первом погибшем из-за пожаров в Иркутской области Общество, 19:27
Посла России вызвали в МИД Чехии Политика, 19:24