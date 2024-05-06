В ЕС предложили ввести санкции против российского аналога SWIFT

Новые санкции затронут российский гелий и СПГ. ЕС также хочет запретить четырем СМИ вещать на территории блока, а европейским политическим партиям — принимать финансирование из России. В Москве обещали ответить на расширение мер

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Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России из-за военных действий на Украине может ввести ограничения против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

СПФС была создана в 2014 году для снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойных услуг по передаче финансовых сообщений. В системе есть возможность направлять сообщения в форматах SWIFT, ISO 20022 и собственных форматах клиента. По состоянию на январь 2024-го к СПФС были подключены 557 банков и компаний из 20 стран.

Помимо СПФС, обсуждаемые в ЕС меры включают введение запрета на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и редкоземельных элементов, пишет агентство. Брюссель рассматривает возможность закрыть доступ в свои порты 11 судам, которые подозревает «в содействии военным усилиям России».

В ЕС также хотят запретить транспортным компаниям, не менее 25% которых принадлежат российскому капиталу, работать на территории блока. В новый санкционный список могут попасть десятки физических и юридических лиц, а под экспортные ограничения — более десятка компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, которые могут помогать Москве с обходом санкций. Также, пишет Bloomberg, ЕС рассматривает расширение мер против Белоруссии.

МИД Швеции ранее сообщал, что 14-й пакет затронет поставки российского сжиженного природного газа. По данным Bloomberg, блок хочет запретить реэкспорт российского топлива через свои порты в третьи страны.

В рамках нового пакета санкций ЕС намерен запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование от России, пишет агентство. Также на территории союза планируют запретить вещание четырех СМИ. Вице-президент Еврокомиссии Вера Журова ранее говорила, что это будут «РИА Новости», «Известия», «Российская газета» и платформа Voice of Europe, которую связывают с Виктором Медведчуком.

Последнее предложение готовится на фоне растущей в ЕС обеспокоенности из-за «распространяемой Москвой дезинформации» о выборах в Евпропарламент в июне, пишет Bloomberg. В марте власти Бельгии и Чехии заявили, что обнаружили «российскую сеть», члены которой под руководством Медведчука пытались влиять на европейских депутатов перед выборами и платили им за продвижение пророссийской повестки. Бельгийская прокуратура начала расследование, а Париж, Брюссель и Прага предложили ЕС создать специальный санкционный режим.

В МИД России отвергли обвинения во вмешательстве в европейские выборы и пообещали, что Москва ответит на расширение ограничений. Ведомство заявило также, что Россия справилась с санкционным давлением, а Евросоюз не смог преодолеть последствий введенных им мер. Российские власти считают санкции незаконными.