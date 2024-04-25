Bloomberg: ЕС запретит реэкспорт СПГ из России, но себе получать разрешит

После начала российской спецоперации СПГ не попал под ограничения ЕС, однако, как выяснил Bloomberg, в рамках 14-го пакета блок хочет запретить реэкспорт российского топлива через свои порты. Москва считает санкции незаконными

В Евросоюзе обсуждают введение санкций против ключевых российских проектов по сжижению природного газа и запрете на использование портов ЕС для реэкспорта СПГ, предназначенного для третьих стран. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

По их словам, цель потенциальных ограничений состоит в том, чтобы снизить поставки российского СПГ и повлиять на потенциальные доходы от новых проектов. Как указали источники, хоть план и предусматривает запрет на реэкспорт российского топлива, закупку СПГ для использования внутри блока запрещать не будут.

Обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и некоторые государства-члены скептически относятся к этой идее, отмечают собеседники Bloomberg. Агентство напоминает, что для принятия новых санкций необходима поддержка всех членов ЕС.

Другими обсуждаемыми мерами в рамках 14-го пакета ограничений блока являются санкции против более чем десятка компаний, которые продолжают закупать подсанкционные товары в ЕС и поставлять их в Россию, отмечает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

После начала боевых действий на Украине ЕС ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, однако трубопроводный газ и СПГ запрет не затронул. Несмотря на это, доля России в поставках газа Европе по итогам 2023 года сократилась до 13%, тогда как в 2021 году она достигала 40%. В то же время Европа нарастила закупки российского СПГ 3% до 12,7 млрд куб. м.

Ранее о том, что страны ЕС планируют включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского СПГ, рассказал глава МИД Швеции Тобиаса Биллстрём. «Принятие 14-го пакета санкций [против России] — это одна из самых важных вещей. Мы намерены включить [в него] как запрет на импорт сжиженного природного газа, так и меры по сдерживанию российского теневого флота», — сказал он перед встречей глав МИД стран Евросоюз 22 апреля

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис допускал, что новый пакет санкций против России могут принять весной, однако отмечал, что согласование сопряжено с трудностями. Он говорил, что в него могут войти меры против обхода санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на заявление Биллстрёма, отмечал, что в Кремле «не носят розовых очков» и понимают, что Запад продолжит вводить санкции даже в ущерб себе.