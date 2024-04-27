МИД России рассказал об ответе на санкции ЕС за вмешательство в выборы

В МИДе отвергли обвинения во вмешательстве в европейские выборы и заявили, что любое расширение санкций против России получит ответ. Чехия и Бельгия призывали ввести санкции против Москвы из-за так называемого Russiagate

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия ответит на любое расширение санкций против нее, заявили РБК в МИДе, комментируя призывы в ЕС ввести ограничительные меры в связи с так называемым Russiagate — подозрениями во вмешательстве российской стороны в европейские выборы.

«Решительно отвергаем любые спекуляции касательно якобы имеющего место или планируемого российского вмешательства в европейские избирательные процессы. На любое расширение нелегитимных ограничительных мер ЕС в отношении нашей страны будет дан адекватный ответ», — заявили в российском дипведомстве.

В МИДе отметили, что Россия справилась с санкционным давлением, а Евросоюз не смог преодолеть последствия вводимых санкций и снижение уровня жизни, что вызывает недовольство среди европейцев. Этим вызван рост популярности оппозиционных партий, в том числе правого толка, перед выборами в Европарламент, а Брюссель хочет разыграть «российскую карту», чтобы «расправиться со своими политическими оппонентами», считают на Смоленской площади.

«Именно в эту логику вписываются и усилия официального Брюсселя заранее обвинить Россию во влиянии на исход предстоящих в начале июня с.г. выборов в Европарламент. При этом очевидно, что попытки бесконечно разыгрывать «российскую карту» представляют собой весьма сомнительное и бесперспективное занятие», — подчеркивают в российском МИДе.

Европарламент избирают каждые пять лет прямым всеобщим голосованием в странах Евросоюза. В этом году оно пройдет с 6 по 9 июня. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов блока.

В марте власти Чехии и Бельгии заявили, что выявили «российскую сеть», члены которой пытались влиять на европейских депутатов и платили им за продвижение пророссийской повестки (Russiagate). В руководстве «операцией российского влияния» заподозрили председателя движения «Другая Украина», бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, Прага ввела против него санкции.

Как писала Financial Times, некоторые из политиков, которые давали интервью связанному с Медведчуком изданию Voice of Europe, представляли крайне правые партии в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландах. Издание также попало под санкции ЕС. Сам Медведчук заявил, что в Европе «идет травля политиков, выступающих за мир». В апреле в ЕС начали расследование в рамках Russiagate.

Премьер-министр Бельгии, которая сейчас председательствует в Евросовете, Александр де Кроо призвал заняться этим вопросом на уровне объединения, в частности, попросил Eurojust (агентство ЕС по судебному сотрудничеству по уголовным делам) изучить вопрос о том, как расширить полномочия Европейской прокуратуры, чтобы обеспечить предотвращение подобных угроз.

Бельгия и Чехия призывали союзниц по блоку ввести санкции против России перед саммитом лидеров ЕС в середине апреля, но тогда решение принято не было. В конце месяца Франция предложила Евросоюзу создать новый режим санкций, направленный на борьбу с «российской дезинформацией» и попытками вмешательства в выборы по всему миру. По данным Bloomberg, ограничения, направленные на борьбу с «иностранной информационной манипуляцией и вмешательством», также готовят в G7.