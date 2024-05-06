FT рассказала о «лазейке в санкциях», которую может использовать Россия

Обойти западные санкции против России становится все труднее, но помочь в этом может использование рубля для расчетов, сообщили FT западные чиновники. Кремль говорил об адаптации к санкциям и их незаконности

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Указ президента США Джо Байдена, разрешающий вводить санкции против иностранных банков за сделки, связанные с российским военно-промышленным комплексом (ВПК), значительно затруднил перевод денег в Россию и из нее, поскольку это побудило кредиторов отказаться от российских контрагентов, рассказали Financial Times западные чиновники и три высокопоставленных российских финансиста.

«Цель состоит в том, чтобы значительно затруднить поступление этих денег, увеличить издержки для россиян и создать трения в системе. Сбои — важный результат», — заявила заместитель помощника главы Минфина США Анна Моррис.

По словам чиновников и финансистов, для обхода ограничений теперь требуется нарастить сеть посредников, чтобы избежать проверки регулирующих органов. «С каждым месяцем это становится все труднее и труднее. В один месяц это доллары, в следующий — евро; в течение шести месяцев вы практически ничего не сможете сделать. Логической конечной точкой этого является превращение России в Иран», — сказал высокопоставленный российский инвестор, имея в виду жесткие финансовые санкции против Тегерана.

FT отмечает падение объема торговли России с рядом партнеров, например Турцией и Китаем. По мнению собеседников газеты, это объясняется страхом банков перед отключением от финансовой системы, основанной на долларах, при попадании под санкции США.

Высокопоставленный российский банкир и бывший руководитель нефтяной компании рассказал, что трейдеры, покупающие российскую нефть в Индии, проводят операции в рублях, после того как США вынудили банки ОАЭ отказаться от расчетов в дирхамах. Собеседник FT называет это «лазейкой для санкций», добавив, что иностранцы могут покупать рубли на Мосбирже для использования в расчетах с российскими контрагентами.

По его словам, рубль станет «основной валютой в подбрюшье России, потому что это единственный способ сделать так, чтобы [Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США] этого не заметило».

По оценке Bloomberg, Россия весной 2022 года обогнала Иран по количеству введенных против нее санкций. Тогда число ограничительных мер против России превысило 5,5 тыс., тогда как против Ирана их было около 3,6 тыс.

России может пригодиться опыт Ирана, Китая и других стран по адаптации к международным рестрикциям, указывали эксперты НИУ ВШЭ. Они подсчитали, что всего в послевоенной истории мира насчитывается свыше 1,3 тыс. кейсов санкций, но их, как правило, вводили против бедных экономик, а, за исключением Китая, Россия является самой крупной страной мировой экономики, против которой были введены масштабные ограничения.

Эксперты РАН при этом назвали три уязвимости российской экономики, которые могут ей грозить на примере опыта Ирана. Прежде всего, это невозможность уйти от «сырьевой специализации», поскольку бизнес не в состоянии поднять инвестиционное импортозамещение и тем более окупить дорогостоящие вложения в новые высокотехнологичные проекты. Во-вторых, это зависимость от «альтернативных» партнеров: такие страны станут бенефициарами не только дисконтных закупочных цен, но и удорожания своих поставок, в результате чего ставка на Китай и других сильных игроков оборачивается попаданием к ним в растущую зависимость. Наконец, речь идет о девальвации валюты и инфляции.

Российские власти подчеркивают, что страна приспособилась к международному санкционному давлению. «Американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но мы тем не менее адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. По его оценке, России не страшно сохранение ограничений на протяжении пяти-десяти лет.