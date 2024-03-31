Медведчука обвинили в проведении «операций влияния» перед выборами в ЕС

В Чехии и Бельгии считают, что Виктор Медведчук мог подкупать европейских правых политиков в преддверии выборов в Европарламент для распространения «российской пропаганды». В расследовании участвовали Польша, Германия и Венгрия

Виктор Медведчук (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Председатель движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук занимался подкупом европейских законодателей в рамках «российской операции по оказанию влияния» в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне, пишет Financial Times со ссылкой на власти Чехии и Бельгии.

Чехия на этой неделе ввела санкции против Медведчука, обвинив его в руководстве «операцией российского влияния» в стране с помощью новостного издания Voice of Europe с целью подрыва территориальной целостности, суверенитета и свободы Украины. Сайт издания заблокировали, под санкции попал также Артем Марчевский, на которого оно было зарегистрировано. На следующий день премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что некоторым депутатам Европейского парламента платили за «распространение российской пропаганды».

Чехия совместно со спецслужбами Бельгии, Нидерландов, Венгрии, Германии и Польши начали расследование. Представители польских властей сообщили изданию, что в Варшаве и другом неназванном городе прошли рейды, силовики изъяли десятки тысяч евро и долларов наличными. По словам источника FT, знакомого с ходом расследования, платежи, которые направлялись европейским политикам, были связаны не с их голосованием по определенным вопросам или выступлениями в парламенте, а «социальными видами активности», например, участием в дискуссионных форумах или выступлениями за ужином. «Мы имеем дело с распространением ложной информации, не шпионажем», — сказал он.

Как пишет FT, в ЕС в преддверии выборов растут опасения по поводу возможного российского вмешательства; опросы общественного мнения показывают рост популярности ультраправых партий, которые занимают более скептическую позицию в отношении поддержки Украины. О попытках «продвижения дезинформации и пропаганды» в странах ЕС со стороны «враждебно настроенных субъектов» предупредила председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Российские власти ранее отвергали обвинения во вмешательстве в выборы со стороны других государств; вместе с тем в МИДе заявляли, что видят попытки западных государств вмешаться в избирательные процессы в России.

Некоторые из европейских политиков, которые сотрудничали и давали интервью связанному с Медведчуком Voice of Europe, представляют крайне правые партии в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландах, сообщает FT. Как говорилось в совместном расследовании Der Spiegel и Dennik M, в их числе был депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Петр Быстронь;. Быстронь опроверг эти данные и заявил, что намерен подать в суд. «Кампания клеветы направлена на то, чтобы нанести ущерб оппозиционным политикам из ряда европейских стран и заставить замолчать критически настроенных журналистов», — заявил он, назвав закрытие ресурса Voice of Europe «наступлением на свободу слова».

Против Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел.В 2021 году по обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны политика отправили под домашний арест, но в феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что тот сбежал. В апреле того же года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Медведчука задержали; несколько месяцев спустя экс-глава ОПЗЖ покинул Украину в рамках обмена пленными с Россией. В начале 2023 года Медведчука лишили украинского гражданства.