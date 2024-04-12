В ЕС начали расследовать «вмешательство» России в еще не прошедшие выборы

Расследование начали после доклада спецслужб, заявил премьер Бельгии и назвал целью вмешательства «ослабление европейской демократии и поддержки Украины». Россия ранее отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах

Александр Де Кроо (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в Европарламент, которые пройдут в июне. Об этом сообщил бельгийский премьер Александр Де Кроо, передает Bloomberg.

Расследование основано на рассекреченном отчете спецслужб страны, заявил Де Кроо. «Судебная власть подтвердила, что это вмешательство подлежит судебному преследованию», — сказал он.

В марте власти Чехии и Бельгии заявили, что выявили «российскую сеть», члены которой пытались влиять на европейских депутатов и платили им за продвижение пророссийской повестки. В руководстве «операцией российского влияния» заподозрили председателя движения «Другая Украина», бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, Прага ввела против него санкции. Как писала Financial Times, некоторые из политиков, которые давали интервью связанному с Медведчуком изданию Voice of Europe, представляли крайне правые партии в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландах.

Voice of Europe, чья редакция находилась в Праге, также попала под санкции, сайт издания заблокировали. Среди чешских политиков интервью изданию давали экс-президент Вацлав Клаус и бывший глава МИД Чехии Цирил Свобода, передавало Radio.cz. Они подчеркивали, что «понятия не имели, что такое Voice of Europe, да и не интересовались этим».

По словам Де Кроо, спецслужбы установили, что на территории Бельгии наличные расчеты с агентами влияния не проводились, однако вмешательство в его стране все же происходило. Он призвал созвать заседание Евроюста (агентство ЕС по сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства) для обсуждения этого вопроса и попросил привлечь к расследованию Европейскую прокуратуру.

«Мы должны быть бдительны в том, что касается любых будущих выборов и, безусловно, европейских выборов, которые состоятся в начале июня», — подчеркнул Де Кроо. По словам бельгийского премьера, вмешательство направлено на то, чтобы «ослабить европейскую демократию и поддержку Украины, что является одной из целей России».

В России пока не комментировали эти сообщения. Ранее власти не раз отвергали обвинения во вмешательстве в выборы со стороны других государств. Медведчук 12 апреля заявил, что в Европе «идет травля политиков, выступающих за мир».

Европарламент избирают каждые пять лет прямым всеобщим голосованием в странах Евросоюза. В этом году оно пройдет с 6 по 9 июня. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов блока.