Кэмерон назвал последствия возможной отправки войск на Украину

Кэмерон: отправка войск НАТО на Украину может привести к опасной эскалации

Дэвид Кэмерон (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Отправка военных стран НАТО на Украину может привести к опасному обострению ситуации, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

«Я не думаю, что это правильно, когда солдаты НАТО убивают российских солдат», — сказал Кэмерон. Он отметил, что не стал бы отправлять западные войска на Украину, поскольку это может привести к опасной эскалации конфликта.

Министр дал интервью во Львове на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он подтвердил, что Великобритания предоставит Украине финансовую поддержку на сумму £36 млн, также Лондон отправит Киеву высокоточные бомбы, ракеты для систем ПВО и оборудование для сотни мобильных групп воздушной обороны, которые позволят защитить небо.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал два условия отправки западных войск на Украину: «если бы русские прорвались через линию фронта» и «если бы поступила просьба Украины». В Кремле назвали эти условия опасными.

Кэмерон в начале визита заявил, что Украина имеет право бить по территории России оружием, которое предоставляет Великобритания, в ответ на удары по своей территории.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре. Президент России Владимир Путин заявил, что российские средства ПВО отражают до 95% украинских атак. Он отметил, что удары по территории России не останутся безнаказанными.