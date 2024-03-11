МИД ответил на инициативу Китая по ядерному оружию

Китай призвал страны «ядерного клуба» заключить договор о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми. Российский МИД в ответ предложил любые меры в ядерной сфере рассматривать в комплексе

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия уважает инициативы Китая и относится к ним с особым вниманием; при этом она считает, что любые предложения в сфере о международной безопасности, надо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий», учитывая другие факторы. Так в МИД России прокомментировали РБК идею Китая о том, чтобы ядерные страны заключили договор о неприменении ядерного оружия первыми.

С этой инициативой Пекин выступил в конце февраля 2024 года. «Сегодня ситуация в сфере международной стратегической безопасности сталкивается с новыми вызовами, страны, обладающие сильнейшей военной мощью, добиваясь собственного абсолютного преимущества, снова и снова нарушают и покидают договоры, формируют блоки и группировки, нанося серьезный ущерб стратегическому балансу и стабильности», — сказал 26 февраля, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве, глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо (здесь и далее — цитаты по РИА Новости).

Он назвал «справедливыми и разумными» требования стран, у которых ядерного оружия нет, освободить мир от угрозы его применения. «Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны продолжать выполнять особые, приоритетные обязанности. Они должны провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу», — сказал Сунь.

В МИД России, отвечая на вопросы РБК, как Москва оценивает эту идею и обсуждают ли ее в формате «ядерной пятерки» (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), заверили, что «Москва и Пекин относятся к инициативам друг друга не только с особым вниманием, но и с неизменным уважением» и что они нацелены «на дальнейшее поступательное развитие двусторонних отношений, носящих характер всеобъемлющего и стратегического партнерства».

«Что касается существа вопроса, то выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность, — заявили в ведомстве. — Обоснованность подобного комплексного подхода очевидна на фоне продолжающей деградировать обстановки в мире, включая резкое обострение отношений между ядерными державами, участвующими в упомянутой вами ядерной «пятерке».

В министерстве подчеркнули, что отдают «безусловный приоритет» мерам, цель которых — реально ослабить конфронтацию между ядерными странами, устранив «фундаментальные противоречия в области безопасности».

РБК также обратился с запросами в МИДы Великобритании и Франции и в Госдепартамент США.

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре: Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;

противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;

противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;

на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства. При необходимости, уточняется в документе, президент России, который и принимает решение об использовании ядерного оружия, может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

До февраля 2022 года Россия и США вели консультации о механизме контроля на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает в феврале 2026 года. С началом полномасштабных боевых действий на Украине этот диалог был приостановлен по инициативе Вашингтона. Год спустя Москва приостановила свое участие в документе. США предлагали России возобновить диалог по стратегической стабильности и вести его без привязки к другим вопросам; Россия от такого формата отказалась, подчеркнув, что США должны изменить всю свою политику в отношении Москвы — в том числе и на украинском направлении.

«Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и влияют на <...> безопасность России», — заявил 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин.