К чему приведет призыв Дуды разместить в Польше ядерное оружие О своей готовности к этому польские власти говорят последние два года

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие США. Москва предупредила, что склады с ним окажутся «легитимными целями для поражения». Подробнее — в материале РБК

Анджей Дуда (Фото: Yves Herman / Reuters)

Почему Польша призывает разместить у нее ядерное оружие

Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие, заявил президент республики Анджей Дуда 22 апреля в интервью газете Fakt после визита в США. Он подтвердил, что обсуждал эту тему в Вашингтоне. «Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я сказал о нашей готовности. Если со стороны наших союзников будет принято решение о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы», — пояснил президент. Эту готовность Дуда объяснил тем, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

В тот же день на это отреагировали в Москве. «Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

МИД отметил, что Россия в своем военном планировании относится к Польше «с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают». «Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе, — заявила представитель ведомства Мария Захарова. — Нетрудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО».

Польское руководство не впервые поднимает ядерную тему. В октябре 2022 года в интервью Gazeta Polska Дуда рассказал, что обсуждал с американцами участие страны в программе НАТО Nuclear Sharing, — по его словам, тема остается открытой и нет признаков, что в ближайшем будущем Варшава ядерное оружие получит. Госдепартамент США на это ответил, что Польша — важный союзник НАТО, но планов размещать ядерное оружие в странах, которые присоединились к альянсу после 1997 года, у Вашингтона нет, и ведомству не известно, встанет ли вопрос об участии Польши в программе Nuclear Sharing.

В Основополагающем акте Россия — НАТО, который стороны приняли в 1997 году, зафиксировано, что у альянса нет «намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов», что он не собирается менять свою ядерную политику и «не предвидит необходимости делать это в будущем». «НАТО приняло решение о том, что не имеет намерений, планов или причин создавать места хранения ядерного оружия на территориях этих стран ни путем строительства новых объектов хранения ядерного оружия, ни путем приспособления старых объектов хранения ядерного оружия», — говорится в документе.

О желании разместить у себя ядерное оружие Польша снова заявила в июне 2023 года — премьер-министр Матеуш Моравецкий объяснил, что Россия размещает такое оружие в Белоруссии. «Мы заявляем о своем желании действовать быстро в этом отношении», — сказал он после саммита Евросоюза в Брюсселе (цитата по польскому агентству PAP). В Белом доме тогда отказались от комментариев.

Чуть позже глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера уточнил, что участие Варшавы в Nuclear Sharing необязательно подразумевает размещение американского ядерного оружия в республике. По его словам, речь может идти об использовании американских самолетов F-35A Lightning II двойного назначения, которые могут доставлять как ядерное, так и неядерное оружие и которые Польша поставит на вооружение в 2025 году. Севера пояснил, что в рамках Nuclear Sharing эти самолеты можно сертифицировать для доставки ядерного оружия, обучить пилотов, а также подключить польских военных к формированию доктрины ядерного сдерживания НАТО.

Насколько единодушно польское руководство по этому вопросу

Дуда занимает пост президента с 2015 года (его второй срок истекает в 2025 году); на президентские выборы он шел от партии «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość — PiS) и сейчас продолжает ее поддерживать. После прошлогодних парламентских выборов PiS утратила большинство в сейме, а три оппозиционные силы — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — сформировали коалицию, что позволило лидеру первой Дональду Туску, премьеру Польши с 2007 по 2014 год, вновь возглавить правительство.

Туск и Дуда не сходятся по многим вопросам, в том числе и о размещении ядерного оружия. На пресс-конференции 22 апреля Туск раскритиковал заявление президента из интервью Fakt. «Мне хотелось бы, чтобы все возможные инициативы [касающиеся вопросов безопасности] прежде всего очень тщательно готовились людьми, которые несут за это ответственность, и чтобы у всех была уверенность, что нам это нужно. Эта идея очень масштабная и серьезная, и я хотел бы узнать обо всех мотивах, которые побудили господина президента сделать такое заявление», — сказал Туск (цитата по ТАСС).

Как отмечает Euractiv, стремление предыдущего польского правительства присоединиться к Nuclear Sharing поддерживает только ультраправая партия «Конфедерация»: о том, что размещение ядерного оружия на территории Польши было бы «гораздо более серьезной гарантией безопасности, чем любые другие формы сотрудничества с союзниками», заявил в прошлом году ее представитель Михал Вавер. Министр-координатор по делам спецслужб, бывший министр обороны, член «Гражданской платформы» Томаш Семоняк заявил, что спекуляции на эту тему не служат интересам безопасности Польши.

Что такое Nuclear Sharing

Механизм Nuclear Sharing, предполагающий совместное использование ядерного оружия странами НАТО, предполагает, что в случае конфликта нести его будут самолеты союзников, сертифицированные как машины двойного назначения, при поддержке обычных сил альянса. НАТО подчеркивает, что провести ядерную миссию можно будет только после одобрения Группы ядерного планирования (Nuclear Planning Group — NPG), куда входят все страны альянса, кроме Франции (она решила в группе не участвовать), и разрешения президента США и премьер-министра Великобритании. Другими словами, в случае ядерного конфликта решение о применении такого оружия лежит на ядерных странах, а воплотить они его смогут с участием союзников.

В рамках этого механизма, действующего с 1954 года, США размещали свое ядерное оружие в некольких европейских странах — в Великобритании, Западной Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. С окончанием холодной войны США стали сокращать свои ядерные арсеналы в Европе — если в 1971 году в регионе было более 7 тыс. боевых ядерных зарядов (пиковое значение), то к 2000-му осталось 480. Сегодня, по подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в Европе размещено около 100 ядерных бомб B61 — это единственный вид нестратегического оружия в арсенале США (их планируется заменить на модифицированные бомбы B61-12). Они находятся на шести авиабазах в пяти странах — с ними у США заключены соответствующие двусторонние соглашения (число бомб и самолеты — по данным «Бюллетеня»).

Бельгия, авиабаза «Кляйне Брогель» (Kleine Brogel) — 10–15 авиабомб с возможностью доставки самолетами F-16MLU.

Германия, авиабаза «Бюхель» (Büchel) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.

Италия, авиабазы «Авиано» (Aviano) — 20–30 бомб, самолеты F-16 C/D — и «Геди» (Ghedi) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.

Нидерланды, авиабаза «Фолькель» (Volkel) — 10–15 бомб, самолеты F-16MLU.

Турция, авиабаза «Инджирлик» (Incirlik) — 20–30 бомб, неназванные американские самолеты. В отличие от других стран Турция не позволяет США постоянно держать в республике бомбардировщики. Это значит, что в случае конфликта либо американские самолеты будут прилетать на авиабазу за оружием, либо оружие с нее будут перевозить к средствам его доставки.

Также в последние два года идет переоборудование авиабазы «Лейкенхит» (Lakenheath) в Великобритании — по оценке аналитиков, для того чтобы вновь разместить там американские арсеналы.

Еще шесть стран — Венгрия, Дания, Польша, Чехия и две неизвестные — участвуют в программе НАТО SNOWCAT (Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics — «Поддержка ядерных операций с помощью обычной воздушной тактики»), которая нацелена на то, чтобы военная инфраструктура неядерных государств могла использоваться для поддержки ядерных миссий.

Насколько оправдан запрос Польши с военной точки зрения

«На мой взгляд, надо немного разделять совместные ядерные миссии и размещение ядерного оружия на территории союзников, — сказал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Даже без предоставления услуг носителя Польша уже участвует в отработке применения американского тактического ядерного оружия».

Республика состоит в Группе ядерного планирования НАТО и программе SNOWCAT. Польские неядерные самолеты F-16 несколько раз участвовали в учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), в том числе и в тех, которые прошли в октябре 2023 года.

По мнению Стефановича, вероятность, что Польшу включат в программу Nuclear Sharing, есть всегда. «Но насколько можно судить, пока у США другие приоритеты. Хотя Варшава очень хочет особых отношений и вполне может в итоге найти новые аргументы, в том числе и аккуратными угрозами в сфере распространения, используя опыт Сеула (в 2023 году президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил размещение ядерного оружия на территории республики или создание своего, если отношения с КНДР станут еще хуже. — РБК), — отметил эксперт. — Правда, более вероятными видятся новые договоренности в неядерной сфере».

Намерение Польши присоединиться к Nuclear Sharing обусловлено в большей степени политическими, нежели военными соображениями, полагают аналитики Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS), — речь о том, чтобы послать серьезный сигнал Москве и заверить членов восточного фланга в том, что альянс привержен их защите. «Стремясь играть более активную роль в рамках Nuclear Sharing, польское правительство, вероятно, пытается укрепить потенциал сдерживания НАТО и помочь США подтвердить их приверженность расширенному сдерживанию (так называемый ядерный зонтик. — РБК). Однако военная ценность постоянного размещения ядерного оружия в Польше спорна», — утверждают аналитики IISS. В случае прямого столкновения с альянсом Россия, поясняют они, будет поражать в первую очередь базы, которые находятся ближе к ее границам. «Москва нанесет упреждающий удар по этим целям, прежде чем [ядерные бомбы] B61 будут рассредоточены. Таким образом, как это ни парадоксально, постоянное передовое базирование увеличит риск нападения на Польшу на ранних этапах конфликта и ограничит ядерную жизнеспособность НАТО», — заключают эксперты.