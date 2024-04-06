Главком ВСУ перечислил «сложные и напряженные» участки фронта

Напряженная ситуация сохраняется на бахмутском, лиманском, ореховском и херсонском направлениях, заявил главком ВСУ. Ранее президент Украины говорил о неготовности к новому наступлению России и призывал Запад оказать помощь

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Ситуация на фронте остается сложной, Россия пытается достичь своей цели по выходу на административные границы ДНР, написал в телеграм-канале главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, особенно непростая обстановка сложилась в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, а также населенных пунктов Бердычи, Орловка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка в ДНР.

Сырский также рассказал о сохранении напряженной обстановки в районах Белогоровки и Веселого на лиманском направлении, Работино и Вербового на ореховском направлении и Крынок на херсонском направлении.

В конце марта Сырский также называл ситуацию на фронте тяжелой, но отмечал, что ВСУ научились брать «не количеством боеприпасов, а мастерством применения оружия, которое есть». К одной из главных целей на ближайшее время он отнес формирование резервов для дальнейшего наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал о неготовности украинских войск к новому наступлению российской армии и призывал западные страны оказать помощь Киеву. По его словам, больше всего ВСУ нуждаются в американских системах противовоздушной обороны Patriot и артиллерии.

Украина предприняла попытку наступления летом 2023 года. По словам Зеленского, оно не достигло намеченных результатов. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о переходе «в стагнацию» ситуации на передовой из-за нехватки ресурсов для «эффективных наступательных действий». Однако в феврале 2024 года Зеленский сообщал о подготовке нового наступления на юге и в Черном море.

Россия неоднократно указывала на провал летнего контрнаступления ВСУ и перехват инициативы. По словам президента Владимира Путина, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар в случае продолжения политики нынешних властей.