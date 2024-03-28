Зеленский предупредил о неготовности ВСУ к крупному наступлению России

Владимир Зеленский предупредил об угрозе переноса конфликта на территорию НАТО. Владимир Путин в декабре говорил, что заявления о планах Москвы напасть на альянс являются «полной чушью»

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Украинские войска не готовы к новому крупному наступлению российской армии, ожидаемого в ближайшие месяцы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской телерадиокомпании CBS News.

«До этого нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно рады, что мы стабилизировали ситуацию», — рассказал Зеленский, подчеркнув, что Киеву «нужна помощь сейчас».

По его мнению, в случае поражения Украины, конфликт перейдет на территорию стран НАТО.

Больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной и противовоздушной обороны Patriot и больше артиллерии, сказал президент Украины.

Он отметил, что десятки миллиардов, которые выделяются в качестве помощи Киеву, остаются в США. «Давайте будем честны, деньги, которые выделяются конгрессом, администрацией, в большинстве случаев 80% этих денег — ну, по крайней мере, более 75% — остаются в США. Эти боеприпасы поступают к нам, но производство ведется там», — рассказал Зеленский, отметив, что налоги от такого производства остаются в США.

За период с февраля 2022 года по август 2023 года суммарная американская военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине составила $66,2 млрд. 13 февраля сенат США поддержал выделение $60,1 млрд на помощь Украине, однако палата представителей пока не проголосовала по документу. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в начале марта анонсировал новый пакет военной помощи на $300 млн, однако предупредил, что его хватит ненадолго: «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель». Россия осуждает любые военные поставки вооружений на Украину. Москва полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.

В конце февраля президент Владимир Путин заявил, что слова политиков о планах Москвы напасть на Европу — бред, который «несут без всякого смущения». В декабре он называл высказывания о потенциальной атаке России на НАТО «полной чушью», так как, по его словам, у Москвы нет территориальных претензий к странам альянса, а также никакого интереса к подобному сценарию.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Россия после «взятия Украины» может атаковать страны альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также предупреждал, что государствам блока необходимо нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России». «Мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — говорил он.