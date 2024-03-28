Подоляк заявил о стагнации ВСУ на передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в стагнации на передовой, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио NV (New Voice).

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения <...>, ресурсного обеспечения <...> и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация — это как раз удорожание [боевых действий]», — сказал он.

Подоляк пояснил, что, говоря о стагнации, имеет ввиду недостаток ресурсов для «эффективных наступательных действий» украинской армии, в том числе на тактическом уровне. Она выражается в проведении ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленных поставках ресурсов Киеву со стороны стран-союзников, уточнил он.

Назначение Александра Литвиненко главой Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вместо Алексея Данилова, по мнению Подоляка, поможет усилить «аналитическую составляющую» в сложившихся условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу СНБО 26 марта. Литвиненко до назначения на эту должность руководил украинской внешней разведкой.

В феврале Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главкомом вместо него стал генерал-полковник Александр Сырский.

Последний после своего назначения назвал обстановку в зоне боевых действий «чрезвычайно сложной и напряженной». Он обратил внимание на численное превоходство российских военных. Вместе с тем главком назвал ситуацию контролируемой.

Российское Минобороны в последние месяцы сообщило о взятии нескольких населенных пунктов, включая город Авдеевка к северу от Донецка.

Сырский в конце февраля говорил, что у отдельных украинских командиров выявлены просчеты в оценке ситуации и сил России, что напрямую повлияло на оборону. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля также называл тяжелой ситуацию на фронте и допускал увеличение территориальных потерь.

Россия осуждает поставки вооружений на Украину. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.