 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили о самой сложной ситуации в Часов Яре

Сюжет
Военная операция на Украине
О продвижении российских войск в районе Часов Яра ранее сообщало Минобороны России. По словам главы городской администрации, ситуация в городе очень сложная, «наступление усиливается»
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

В Часов Яре на сегодняшний день сложилась самая сложная ситуация за все время конфликта, заявил глава городской военной администрации Сергей Чаус, передает «Обозреватель».

«Ежедневно усиливаются обстрелы. Сегодня просто сумасшедший день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем», — сказал Чаус.

По его словам, в городе в настоящее время остаются более 700 человек, есть сложности с водой и электричеством.

Часов Яр — город в Бахмутском районе на севере ДНР. Город находится примерно в 12 км к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае прошлого года.

В отличие от Артемовска, Часов Яр находится на возвышенности и имеет границы сложной формы. С севера на юг его пересекают канал Северский Донец — Донбасс и шоссе О-0506.Также в черте города находится несколько крупных лесных массивов и множество водоемов.

Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

Активные бои в окрестностях Часов Яра продолжаются с января этого года. Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко тогда сообщал, что украинские военные укрепляют свои позиции в районе города, возводя новые фортификационные сооружения, а также ведут работы по оборудованию огневых точек и выставляют минные заграждения.

Минобороны России регулярно сообщает о продвижении российских войск и ударам по ВСУ в районе Часов Яра. По данным военного ведомства, там действуют подразделения «Южной» группировки войск.

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ДНР Военная операция на Украине Часов Яр
Материалы по теме
Шмыгаль сообщил об усвоенных уроках летнего контрнаступления ВСУ
Политика
Зеленский предупредил о неготовности ВСУ к крупному наступлению России
Политика
Зеленский заявил, что Россия заранее узнала планы контрнаступления ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
Захарова заявила о нежелании России «церемониться» с партнерами Украины Политика, 01:26
Напавший на Чибиса мужчина объяснил свой поступок «голосом в голове» Политика, 01:16
Помощница Делимханова рассказала, что вез в автомобиле племянник сенатора Общество, 01:06
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов Политика, 00:47
Врачи назвали тяжелым состояние мурманского губернатора Политика, 00:42
В Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки дронов Политика, 00:11
На Украине заявили о самой сложной ситуации в Часов Яре Политика, 00:07
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе Запорожской АЭС Политика, 00:03
Стали известны детали нападения на губернатора Мурманской области Чибиса Политика, 00:01
Напавшего на мурманского губернатора мужчину ранили при задержании Политика, 00:01
Бывший производитель Coca-Cola заплатил ₽3 млрд акциза за сладкие напитки Бизнес, 00:00
Футбольный клуб из Чечни остался без тренера Спорт, 04 апр, 23:51
Курс доллара в апреле 2024-го: судьбу рубля решит один важный фактор Инвестиции, 04 апр, 23:50
В Харькове прогремели взрывы Политика, 04 апр, 23:24