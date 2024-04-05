На Украине заявили о самой сложной ситуации в Часов Яре

О продвижении российских войск в районе Часов Яра ранее сообщало Минобороны России. По словам главы городской администрации, ситуация в городе очень сложная, «наступление усиливается»

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

В Часов Яре на сегодняшний день сложилась самая сложная ситуация за все время конфликта, заявил глава городской военной администрации Сергей Чаус, передает «Обозреватель».

«Ежедневно усиливаются обстрелы. Сегодня просто сумасшедший день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем», — сказал Чаус.

По его словам, в городе в настоящее время остаются более 700 человек, есть сложности с водой и электричеством.

Часов Яр — город в Бахмутском районе на севере ДНР. Город находится примерно в 12 км к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае прошлого года. В отличие от Артемовска, Часов Яр находится на возвышенности и имеет границы сложной формы. С севера на юг его пересекают канал Северский Донец — Донбасс и шоссе О-0506.Также в черте города находится несколько крупных лесных массивов и множество водоемов.

Активные бои в окрестностях Часов Яра продолжаются с января этого года. Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко тогда сообщал, что украинские военные укрепляют свои позиции в районе города, возводя новые фортификационные сооружения, а также ведут работы по оборудованию огневых точек и выставляют минные заграждения.

Минобороны России регулярно сообщает о продвижении российских войск и ударам по ВСУ в районе Часов Яра. По данным военного ведомства, там действуют подразделения «Южной» группировки войск.