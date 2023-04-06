Литва связала посредничество Китая по Украине с потерей ее суверенитета

Китай предложил «не мирный план», его идеи по урегулированию конфликта могут привести к потере Украиной территорий и, как следствие, части суверенитета, считает литовский МИД. В Москве предложения Пекина приветствовали

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Китай не может принимать участие в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, поскольку его посредничество грозит Украине потерей полного суверенитета, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире BloombergTV.

«Мы уже видели, что они (Москва и Пекин. — РБК) объединяются, или они [в Китае] хотят, чтобы Россия присоединилась к их версии глобального порядка», — сказал Ландсбергис.

Министр подчеркнул, что опубликованные Китаем предложения по урегулированию конфликта «определенно, не мирный план». Потому что государство не может обладать полным суверенитетом, одновременно потеряв территорию, пояснил он.

Китай представил свой план урегулирования конлфикта на Украине к годовщине начала военной операции, он состоял из 12 пунктов. Среди них — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа неделимости безопасности, прекращение боевых действий и возобновление переговоров сторон.

Российский президент Владимир Путин поддержал предложения Китая, не исключив, что документ могут взять за основу для выработки плана мирного решения конфликта. Кремль при этом счел, что пока ситуация не располагает к обсуждению с Киевом нюансов мирного урегулирования.

Украинский президент Владимир Зеленский напротив, раскритиковал инициативу Китая. Он указал, что в документе не хватает пункта о выводе российских войск с территории Украины. С его словами согласился немецкий канцлер Олаф Шольц, а американский президент Джо Байден счел, что план выгоден только одной стороне: «Путин аплодирует этому, как же он может быть хорошим? Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России».



