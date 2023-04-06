Литва связала посредничество Китая по Украине с потерей ее суверенитета

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Bloomberg узнал о дипломатической победе России по Сирии из-за Эр-Рияда Политика, 03:55
Администрация Мелитополя сообщила о взрывах Политика, 03:52
В США духовенство обвинили в сексуальном насилии над 600 детьми Общество, 03:27
Ученые связали загрязнение воздуха с повышенным риском деменции Общество, 03:18
Число обученных в ЕС украинских военных в апреле превысит 16 тыс. Политика, 02:56
Литва связала посредничество Китая по Украине с потерей ее суверенитета Политика, 02:46
Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США Политика, 02:26
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Более 760 тыс. человек остались без света в Канаде из-за непогоды Общество, 01:53
ООН и Всемирный банк оценили ущерб энергетике Украины в $10 млрд Политика, 01:52
В Ингушетии произошла перестрелка в зоне контртеррористической операции Общество, 01:24
МИД объявил о скорой отправке удобрений нуждающимся странам Политика, 01:22
Китай призвал не дискутировать о словах про «дружбу без границ» с Россией Политика, 01:08
В ЖК «Мир Митино» на северо-западе Москвы пропал свет Общество, 00:44
Politico узнала о разногласиях в ЕС по производству боеприпасов Политика, 00:33
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Литва связала посредничество Китая по Украине с потерей ее суверенитета

МИД Литвы: посредничество Китая по Украине приведет к потере ее суверенитета
Китай предложил «не мирный план», его идеи по урегулированию конфликта могут привести к потере Украиной территорий и, как следствие, части суверенитета, считает литовский МИД. В Москве предложения Пекина приветствовали
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Китай не может принимать участие в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, поскольку его посредничество грозит Украине потерей полного суверенитета, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире BloombergTV.

«Мы уже видели, что они (Москва и Пекин. — РБК) объединяются, или они [в Китае] хотят, чтобы Россия присоединилась к их версии глобального порядка», — сказал Ландсбергис.

Министр подчеркнул, что опубликованные Китаем предложения по урегулированию конфликта «определенно, не мирный план». Потому что государство не может обладать полным суверенитетом, одновременно потеряв территорию, пояснил он.

Китай представил свой план урегулирования конлфикта на Украине к годовщине начала военной операции, он состоял из 12 пунктов. Среди них — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа неделимости безопасности, прекращение боевых действий и возобновление переговоров сторон.

Российский президент Владимир Путин поддержал предложения Китая, не исключив, что документ могут взять за основу для выработки плана мирного решения конфликта. Кремль при этом счел, что пока ситуация не располагает к обсуждению с Киевом нюансов мирного урегулирования.

Украинский президент Владимир Зеленский напротив, раскритиковал инициативу Китая. Он указал, что в документе не хватает пункта о выводе российских войск с территории Украины. С его словами согласился немецкий канцлер Олаф Шольц, а американский президент Джо Байден счел, что план выгоден только одной стороне: «Путин аплодирует этому, как же он может быть хорошим? Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России».

Читайте на РБК Pro
Netflix против Disney: кто выживет на сжимающемся рынке видеостриминга
США хотят разрушить полупроводниковую отрасль Китая. К чему это приведет
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина МИД Литвы Литва Китай
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Эксперты усомнились в способности Китая остановить конфликт на Украине
Политика
Китай призвал не дискутировать о словах про «дружбу без границ» с Россией
Политика
Как Макрон прилетел убеждать Китай менять позицию по Украине. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter